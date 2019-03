3月21日の『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』でコント『スーパースター』の最新作が放送される。内村光良が座長を務めるNHK総合のコント番組『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』。『スーパースター』はスーパーの総菜売り場を舞台にしたコントシリーズだ。今回の放送では、内村光良、田中直樹、ムロツヨシ、シソンヌじろうがQUEENに扮して登場。フレディ・マーキュリー役を演じるために自主練習を重ねたという内村は「今までで一番練習したと思う。家族が寝静まった後、ホウキをもってフレディのパフォーマンスを練習したし、歌詞も全部覚えた」とコメントしている。出演者、スタッフ共に映画『ボヘミアン・ラプソディ』を観て研究したという。コント『スーパースター』は3部構成となり、劇中では“I WAS BORN TO LOVE YOU”“RADIO GA GA”“BOHEMIAN RHAPSODY”“WE WILL ROCK YOU”“WE ARE THE CHAMPIONS”がパフォーマンスされる。