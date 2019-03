Netflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ』シーズン3の予告編と場面写真が公開された。『クィア・アイ』はフードとワイン担当のアントニ・ポロウスキ、インテリア担当のボビー・バーク、美容担当のジョナサン・ヴァン・ネス、カルチャー担当のカラモ・ブラウン、ファッション担当のタン・フランスの5人のゲイの男性たちから構成される通称「ファブ5」が、悩みを抱える人々を改造し、生まれ変わらせるリアリティー番組。3月15日から配信がスタートするシーズン3は、アメリカ・ミズーリ州の都市カンザスシティが舞台になっている。予告編は、様々な問題によって自身を失ってしまった人々が静かに語るシーンで始まり、「居場所がない」という言葉に対して、「そんなことない!」とジョナサンが登場。ファブ5の5人が依頼人を改造していく様子や、「助けを求めてもいい」「自尊心を持って」と語る姿などが確認できる。また今回は姉妹2人同時やレズビアン女性の変身が行なわれることも明らかになっている。映像にはカーリー・レイ・ジェプセンの新曲“Now That I Found You”が使用されている。なおNetflixでは、日本を舞台にした特別編『クィア・アイ: We're in Japan!(原題)』も配信予定。撮影のために5人が来日したほか、水原希子と渡辺直美の出演も発表されている。