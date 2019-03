先週末(3月1日〜3月3日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、アニメーション映画『ヒックとドラゴン』シリーズ第3弾『ハウ・トゥ・トレイン・ユア・ドラゴン:ザ・ヒドゥン・ワールド(原題) / How to Train Your Dragon: The Hidden World』が興行収入3,002万8,540ドル(約33億円)で2週連続となる首位に輝いた。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル110円計算)

同作は、ドリームワークス・アニメーションの人気シリーズ第3弾にして完結編。シリーズ最高のオープニング興収をたたき出した前週から45.4%ダウンに抑えるなど引き続き好調で、公開から10日で累計興収は9,767万8,815ドル(約107億円)に達した。

2位には、タイラー・ペリーが監督・製作・脚本・主演を務めたコメディー『タイラー・ペリーズ・ア・マデア・ファミリー・フューネラル(原題)/ Tyler Perry's A Madea Family Funeral』が興収2,706万2,332ドル(約30億円)で初登場。マデアおばさんシリーズ最終作で予想を上回る成績に残した。一方、イザベル・ユペール&クロエ・グレース・モレッツが共演した心理スリラー『グレタ(原題) / Greta』はそれと同規模で公開されたものの、448万1,910ドル(約5億円)しか上げられず8位に沈んだ。

また、第91回アカデミー賞で作品賞など三冠に輝いた『グリーンブック』は公開館数が増え、公開16週目にして11位から6位にジャンプアップした。

今週末は、マーベル映画『キャプテン・マーベル』などが公開される。(編集部・市川遥)

3月1日〜3月3日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『ハウ・トゥ・トレイン・ユア・ドラゴン:ザ・ヒドゥン・ワールド(原題) / How to Train Your Dragon: The Hidden World』

2(初)『タイラー・ペリーズ・ア・マデア・ファミリー・フューネラル(原題)/ Tyler Perry's A Madea Family Funeral』

3(2)『アリータ:バトル・エンジェル』

4(3)『レゴ(R)ムービー2』

5(4)『ファイティング・ウィズ・マイ・ファミリー(原題) / Fighting with My Family』

6(11)『グリーンブック』

7(5)『ロマンティックじゃない?』

8(初)『グレタ(原題) / Greta』

9(6)『ワット・メン・ウォント(原題) / What Men Want』

10(7)『ハッピー・デス・デイ・トゥ・ユー(原題) / Happy Death Day 2U』