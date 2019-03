映画『ヴェノム』のBlu-ray&DVDが3月6日(水)にリリースされる。この度、ミシェル・ウィリアムズの貴重なインタビュー映像などが解禁となった。

今回、本作のBlu-ray&DVDリリースに先駆け解禁となったのは、ヒロインのアン役を演じるミシェル・ウィリアムズらの貴重なインタビュー映像や、アンにヴェノムが寄生したキャラクター「シー・ヴェノム」の登場シーン。

特典映像「スクリーンに飛び出したシンビオート」の中では、ミシェル本人とアンの恋人ダン役を演じたリード・スコットらがインタビューに答えており、アンとトム・ハーディ演じるエディが別れてしまった理由についてミシェルは「彼女には確固たる人生観がある。キャリアウーマンで野心もあるし頭が切れて、結婚にも真剣なの。愛し合っているのに、彼が成長してないから一緒になれないの」と語る。また、ミシェルと共演したリード・スコットは「他の役柄の心を揺さぶるような演技を随所で見せてくれた」と彼女の演技を絶賛している。

また、アンにヴェノムが寄生したキャラクター「シー・ヴェノム」についてコミックブック専門家のケヴィン・スミスは、ミシェルが「シー・ヴェノム」になることを知った時のことを「あのミシェル・ウィリアムズだぞ。何度もオスカー候補となった彼女がシー・ヴェノムに!」と興奮気味に語っている。

映画『ヴェノム』Blu-ray&DVDは3月6日(水)リリース

日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】:9,200円+税(3枚組)

Blu-ray&DVD セット:4,743円+税(2枚組)

4K ULTRA HD&Blu-rayセット【初回生産限定】:6,800円+税(2枚組)

(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & TM 2019 MARVEL.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド