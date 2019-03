3月22日(金)公開の映画『バンブルビー』より、映画初登場となる3形態変形トランスフォーマー「トリプルチェンジャー」の特別映像が解禁となった。

本作で、激しい戦いによって傷つき地球に身を潜めたバンブルビーを追って飛来する2体の敵コンビ、シャッターとドロップキック。戦闘機&ヘリの飛行形態で登場すると、着陸する瞬間に車形態へ、さらにスピードを緩めぬまま人型形態へと驚異の3形態変形を見せつけている「トリプルチェンジャー」は、アニメシリーズから長きにわたってファンを楽しませてきたが、シリーズはじまりの物語を描く本作で映画シリーズ初登場。

敵らしくいかにも凶悪そうなオーラをまとい赤&青が一際映えるビジュアルへと仕上げられており、黄色がトレードマークでチャーミングなバンブルビーとの対比も大きな見どころ。本作の舞台となる1980年代はトランスフォーマーがこの世に生み出された時代であり、トラヴィス・ナイト監督が「(ビーの敵となる)ディセプティコンは80年代風にしたかった」と語っていることに加え、映像のスペシャリストたちも証言しているように、初代の玩具シリーズが持つ雰囲気を強く意識しながら、現代の最新技術を駆使しすることでいっそう洗練されていったことが窺える。

映画『バンブルビー』は3月22日(金)より全国公開

