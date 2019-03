3月21日(木・祝)に公開される映画『PRINCE OF LEGEND』。この度、3月3日(日)に「王子がプライベートジェットで大渋滞!!ツアーin大阪」が開催された。

大ヒット映画『HiGH&LOW』シリーズの製作陣が再び集結し、世に送り出すのは「王子」。圧倒的なルックスを誇る個性豊かな王子たちが、「伝説の王子」を目指しかつてないバトルを繰り広げるこの物語は、映画の枠組みに留まらず、【TVドラマ】【LIVE】【ゲーム】と、あらゆるメディアと連動する究極のプロジェクト「プリンスバトルプロジェクト」として大きな注目を集めている。

そのプロジェクトの柱であるTVドラマ「PRINCE OF LEGEND」は、2018年10月期に日本テレビ系で放送。そのクライマックスが描かれる映画『PRINCE OF LEGEND』は、3月21日(木・祝)に全国東宝系にて公開となる。キャストは連続ドラマに引き続き、GENERATIONS from EXILE TRIBEより、片寄涼太・佐野玲於・関口メンディー。劇団EXILEより、鈴木伸之・町田啓太。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEより、川村壱馬・吉野北人・藤原樹・長谷川慎。そして飯島寛騎、塩野瑛久、清原翔、遠藤史也、こだまたいち ら、この作品でしか観ることのできない“絶対的王子感”を持つ出演者たちが集結した。

先日は横浜アリーナでの完成披露に大渋滞し話題となった王子たちだが、3月3日(日)に「王子がプライベートジェットで大渋滞!!ツアーin大阪」を開催。総勢13名の王子たちはプライベートジェット【PRINCE OF LEGEND号】で東京から関西に大移動。レッドカーペットが敷設された神戸空港に舞い降り、ジェットと共に「タラップに王子が大渋滞!」と題した超豪華なフォトセッションを実施した。

約90分のフライト中には、映画の前売券特典“王子トランプ”で大富豪をしたり、機内に用意された飲み物で乾杯したりしながらみんなで過ごしたそうで、初めてプライベートジェットに乗った感想を聞かれた片寄は「ワクワクであっという間でした。乗ったことで、王子度が急激に上がった気がします(笑)もしプライベートジェットがあったら、ワインが好きなのでパリに行きたいです!」と興奮気味に答え、「でも一番印象的だったのは、隣でノブくん(鈴木伸之)が爆睡したことです。」と暴露も。

そんな鈴木は何十回も飛行機には乗っているそうですが、爆睡したのは初めてだったようで、「そのくらい快適で幸せでした。最初で最後かもしれないこの体験。飛行機は苦手なのですが、この乗り心地は最高です。コックピットを見せてもらったんですけど、格好良くてみんなで“コックピットにも王子が大渋滞”でしたね」とコメントした。

佐野もその乗り心地を大絶賛し、「メンディーさん(関口メンディー)、一機みんな用に買ってくれないかな?是非お願いします!」とおねだり。すると関口は、「いまの仕事だけでは厳しいので…ラーメン屋さんでお皿洗いしたりしないと…。ただプライベートジェットそんなに使用する機会ないですよね。」と佐野のおねだりを却下。

さらに町田が感想を述べようとすると、別のジェットの着陸音でかき消される事態に。そんなハプニングもありつつも和気あいあいとした様子で、王子を演じた彼らにとっても、プライベートジェットは貴重で忘れられない体験となった。

さらに大阪市内へ移動し、約55倍の倍率から抽選で選ばれた500組1000名のファンとの公開記念ファンミーティングも実施した。大阪出身の片寄涼太、川村壱馬が代表し【関西弁で影ナレ】に挑戦すると、まだ始まっていないにも関わらず会場からは悲鳴に近い歓声が。そして客席中通路から関西のファンの皆様の前に王子たちが登場すると会場のボルテージは最高潮に達し、登壇者全員が関西弁で挨拶をすると司会者の声が聞こえないほどの大歓声となった。

さらにこの日はファンからの【質問コーナー】も実施。王子たちを目の前に当てられた喜びと感動で泣いてしまうファンの方が続出。「片寄さんは女性だったらどの王子と付き合いたいですか?」という質問には、「やっぱり一番大事にしてくれそうだから京極尊人役のノブくん(鈴木伸之)!」と回答し、鈴木が「大事にするよ!」と返答すると、その掛け合いに再び会場が揺れるほどの歓声があがった。最後は会場の皆さんと自撮りをして終了し、「王子たち」だからこそ、「本作」だからこそできる、「内容も大渋滞!!」したイベントで、関西に“プリレジェ旋風”を巻き起こした。

片寄涼太 挨拶・コメント(大阪府出身)

大阪の皆さん元気〜?調子、ええですか〜?地元で皆さんにお会いできてうれしいです。

色んなエンターテインメントにつながっていくプロジェクトで、皆さんのお力添えが必要ですので、引き続き応援してください。公開まであと少し、色々な仕掛けがある作品なので、是非劇場に観に来てや!

飯島寛騎 挨拶

こんにちは!奏様の地元に来られて、ほんま嬉しいわ〜!

塩野瑛久 挨拶

(関西弁風に)皆さんお元気ですか?今日はメガネをかけていませんが、メガネをかけている方はこの後二次会しましょう!

鈴木伸之 挨拶

みんな盛り上がっていこか〜!!お前ら全員すっきゃねん!

川村壱馬 挨拶(大阪府出身)

地元大阪!めっちゃ好きやで!!!!

佐野玲於 挨拶

(役柄にちなみOSAKAのあいうえお作文でご挨拶)

「O」大阪の、「S」最高な、「A」あなたたち そう!、「K」キサーマと、「A」あがってこうぜ!!

関口メンディー 挨拶

こんな機会なかなかあらへんから楽しみたいと思ってんねん。楽しめるやつどれだけおる?全員やな!

たのしメンディーせな、あかんで!!

吉野北人 挨拶

(劇中で披露するネクストポーズを会場全体で実施し、)めっちゃ好きやで!!

藤原樹 挨拶

(劇中のセリフにちなみ)大阪のみんなのこと、好きかもしれへんで!!

長谷川慎 挨拶

(劇中のセリフにちなみ)大阪のみんなのこと、好きになっても〜た!!

町田啓太 挨拶

(劇中でのセリフを関西弁でコール&レスポンス)大阪のみんな準備はええか?「ぼくは王子や」「ぼくは王子や」

「王子」「王子」「王子」「王子」〜〜〜〜〜おおきに!!

遠藤史也 挨拶

(劇中のセリフにちなみ)今日はハルくんがいません。でもハルくんの分も、お前ら酔わせたるからな!

こだまたいち 挨拶

(劇中のセリフにちなみ)皆の耳、妊娠させたるからな!!

映画『PRINCE OF LEGEND』は3月21日(木・祝)より全国東宝系にて公開

