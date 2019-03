映画化もされた大人気シリーズ「SEX AND THE CITY」のサマンサ役で知られるキム・キャトラルが、FOX局の新ドラマ「フィルシー・リッチ(原題) / Filthy Rich」のパイロット版に出演が決まったとDeadlineなどが報じた。

ニュージーランドのシリーズを基にした同ドラマは、映画『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』の脚本・監督を務めたテイト・テイラーが手掛ける作品で、キムはプロデューサーにも名を連ねるという。

世界最大のキリスト教放送局のCEOが飛行機事故で亡くなった後、残された妻マーガレット・モンロー(キム)と子供たちは、遺言で非摘出子たちの存在を知ることになる。自身も人気テレビ番組を持っているマーガレットは、彼らを金で追い払おうとするが、遺言で認知された形となった子供たちは、一族に加わることを要求するという。

キムは最近では、おとぎ話をダークで倒錯したサイコスリラーにリメイクした CBS All Access の新ドラマ「テル・ミー・ア・ストーリー(原題) / Tell Me a Story」に出演している。(澤田理沙)