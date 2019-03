集英社は、3月4日に発売した「ONE PIECE」最新92巻により、全世界での累計発行部数が4億5000万部を突破したと発表した。



「ONE PIECE」は「週刊少年ジャンプ」1997年34号より連載スタート。コミックス第1巻は1997年12月24日に発売された。



既刊92巻、4億5000万部の国内外の内訳は、日本国内が3億8000万部以上、海外では42以上の国と地域で流通し、累計発行部数は7000万部以上となっている。



なお、本作は2015年6月、「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ」(The most copies published for the same comic book series by a single author)として、ギネス世界記録に認定された。