GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太(24)やパフォーマーの佐野玲於(23)、関口メンディーらが3日、大阪市内で映画『PRINCE OF LEGEND』(3月21日公開)の『王子がプライベートジェットで大渋滞!!ツアーin大阪』を開催した。この日、片寄、佐野、メンディーのほか、飯島寛騎(22)、塩野瑛久(24)、鈴木伸之(26)、川村壱馬(22)、吉野北人(21)、藤原樹(21)、長谷川慎(20)、町田啓太(28)、遠藤史也(23)、こだまたいち(27)総勢13人の“王子”たちはプライベートジェット『PRINCE OF LEGEND号』で東京から関西に大移動。レッドカーペットが敷設された神戸空港に舞い降り、ジェットと共に「タラップに王子が大渋滞!」と題した超豪華なフォトセッションを実施した。約90分のフライト中には、映画の前売券特典“王子トランプ”で大富豪をしたり、機内に用意された飲み物で乾杯したりしながらみんなで過ごしたそうで、初めてプライベートジェットに乗った感想を聞かれた片寄は「ワクワクであっという間でした。乗ったことで、王子度が急激に上がった気がします(笑)もしプライベートジェットがあったら、ワインが好きなのでパリに行きたいです!」と大興奮。佐野もその乗り心地を大絶賛し「メンディーさん(関口メンディー)、一機みんな用に買ってくれないかな? 是非お願いします!」とおねだり。すると関口は「いまの仕事だけでは厳しいので…ラーメン屋さんでお皿洗いしたりしないと…。ただプライベートジェットそんなに使用する機会ないですよね」と、おねがりを却下した。さらに町田が感想を述べようとすると、別のジェットの着陸音でかき消される事態に。そんなハプニングもありつつも和気あいあいとした様子で、王子を演じた彼らにとっても、プライベートジェットは貴重で忘れられない体験となった。さらに大阪市内へ移動し、約55倍の倍率から抽選で選ばれた500組1000人のゲストとの公開記念ファンミーティングを開催。大阪出身の片寄、川村が代表し『関西弁で影ナレ』に挑戦すると、まだ始まっていないにも関わらず会場からは悲鳴に近い歓声に包まれた。また、観客からの『質問コーナー』も実施。「片寄さんはどの女性だったらどの王子と付き合いたいですか?」という質問には「やっぱり一番大事にしてくれそうだから京極尊人役のノブくん(鈴木伸之)!」と回答し、鈴木が「大事にするよ!」と返答すると、その掛け合いに再び会場が揺れるほどの歓声があがっていた。