「KING OF PRISM」シリーズの新作テレビアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が4月8日から放送されることが決まり、第2、3話のゲスト声優と設定画が公開された。

「KING OF PRISM」シリーズは、プリズムスタァに憧れる個性豊かな少年たちが、女性たちを最もときめかせる“プリズムキング”を目指し、試練や困難に立ち向かう姿を描く。第1弾となる劇場アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016)は、応援上映が話題を呼びロングランヒットを記録。17年に第2弾「KING OF PRISM PRIDE the HERO」が公開され、シリーズ累計劇場動員は83万人を突破している。

新作「Shiny Seven Stars」は、一条シンらプリズムスタァ候補生を主人公に据え、プリズムショーの世界にバトルを融合させた新たなストーリーが紡がれる。第2、3話のゲスト声優は、太刀花ユキノジョウの母・紫子を久川綾、祖父・雪翁を麦人、ユキノジョウの幼少期を白石涼子が演じ、父・菊右衛門は前シリーズから山寺宏一が続投。さらに、香賀美タイガの家族を演じるキャストは、タイガと同じ青森出身者が顔をそろえ、父・広大を高橋英則、母・朗香(ほがらか)を棟方真梨子、姉・大空を山本希望、タイガの幼少期を田村睦心が担当する。

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」は、テレビ東京、テレビ愛知で4月8日から毎週月曜深夜1時35分、テレビ大阪で同深夜2時5分放送、BSテレ東で4月10日から毎週水曜深夜12時30分放送。全12話のテレビシリーズを3話ずつまとめた全4編の劇場版総集編「I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ」(3月2日公開)、「II カケル×ジョージ×ミナト」(3月23日公開)、「III レオ×ユウ×アレク」(4月13日公開)、「IV ルヰ×シン×Unknown」(5月4日公開)も展開される。