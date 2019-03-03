U-19日本女子が後半ゴールラッシュ!タイに完封勝ちで白星発進
U-19日本女子代表は2日、『JENESYS2018日ASEAN U-19女子サッカー交流大会』の初戦でU-19タイ女子代表と対戦し(30分ハーフ)、4-0で勝った。
前半はスコアレスで終えた日本だが、後半にゴールラッシュ。5分にFW三浦晴香がドリブル突破から先制点を挙げると、12分にはCKのこぼれ球をFW梶井鈴音が押し込み、2-0とリードを広げた。さらに21分にMF武田あすみ、27分にはFW神谷千菜と立て続けに得点を挙げ、4-0で完封勝利をおさめた。
次戦は、3日にU-19ミャンマー女子代表と対戦する。
▼日本 4-0(前半0-0)タイ
<得点者>
[日]三浦晴香(35分)、梶井鈴音(42分)、武田あすみ(51分)、神谷千菜(57分)
[U-19日本女子代表]
先発
GK 18 福田史織
DF 3 大沼歩加
(46分→DF 2 澁澤光)
DF 4 藤代真帆
(46分→MF 8 鈴木陽奈)
DF 5 原海七
DF 15 河合野乃子
MF 6 久永望生
(46分→MF 9 武田 あすみ)
MF 7 高山 のはら
MF 13 大熊環
(46分→MF 16 西野朱音)
MF 17 中尾萌々
(46分→FW 11 梶井鈴音)
FW 10 三浦晴香
FW 14 神谷千菜
控え
GK 1 和田涼花
DF 12 三秋祥子
監督
池田太
前半はスコアレスで終えた日本だが、後半にゴールラッシュ。5分にFW三浦晴香がドリブル突破から先制点を挙げると、12分にはCKのこぼれ球をFW梶井鈴音が押し込み、2-0とリードを広げた。さらに21分にMF武田あすみ、27分にはFW神谷千菜と立て続けに得点を挙げ、4-0で完封勝利をおさめた。
次戦は、3日にU-19ミャンマー女子代表と対戦する。
▼日本 4-0(前半0-0)タイ
<得点者>
[日]三浦晴香(35分)、梶井鈴音(42分)、武田あすみ(51分)、神谷千菜(57分)
[U-19日本女子代表]
先発
GK 18 福田史織
DF 3 大沼歩加
(46分→DF 2 澁澤光)
DF 4 藤代真帆
(46分→MF 8 鈴木陽奈)
DF 5 原海七
DF 15 河合野乃子
MF 6 久永望生
(46分→MF 9 武田 あすみ)
MF 7 高山 のはら
MF 13 大熊環
(46分→MF 16 西野朱音)
MF 17 中尾萌々
(46分→FW 11 梶井鈴音)
FW 10 三浦晴香
FW 14 神谷千菜
控え
GK 1 和田涼花
DF 12 三秋祥子
監督
池田太