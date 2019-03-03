¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î3·î¥»¡¼¥ë¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤¡ÖÁÚºÚ¡¦¤ª¤ä¤Ä¡×¤ª¤¹¤¹¤á£´Áª¡Ü¦Á
¤¿¤À¤¤¤Þ¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤ÎÁíÎÏº×¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥»¡¼¥ëÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤á¤Ü¤·¤¤¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×´ð½à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇmitokÊÔ½¸Éô¤¬¼Â¿©¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú4°Ê¾å¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¡£Ê¿¾ï±¿Å¾»þ¤Ç¤â¤ä¤¿¤é¤È°Â¤¤¶È¥¹¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤²¤ÊÌÌ¡¹¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¶È¥¹¡¼½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á m(_ _)m
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö´ØÅì1ÅÔ3¸©¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡Ë¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾ÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ»öÃæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¡ ¤×¤ÁÂçÊ¡¡Ã297±ß ¢ª 267±ß1kg¡ÃµÜ¾ëÀ½Ê´¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¶È¥¹¡¼¤ª¤ä¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â´í¸±ÅÙ¡Ê¡á¤ä¤ß¤Ä¤ÅÙ¡Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤×¤ÁÂçÊ¡¡Ù¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1kg¡¢40¸Ä°Ê¾å¡£´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤ª¤ä¤Ä¡£¼«Á³²òÅà¤Ç¤É¤¦¤¾¡£¥Ä¥ë¤Ã¤È¤·¤¿Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î¤³¤·¤¢¤ó¡Ä¡Ä¤Þ¤¡¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±¤½¤¦¤Ê½ÐÍè¤Ç¤¹¡£¤ä¤á»þ¤òÆ¨¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ì¥ó¥¸ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤¾¡£
¢ ¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó ¥¹¥é¥¤¥¹¡Ã966±ß ¢ª 858±ß1kg¡ÃÆù¤ÎÂÀ¸ø¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ßî¹á¤¿¤À¤è¤¦»Ý¤ß¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÎÄêÈÖ¡Ø¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡Ù¡£¤¿¤À¡¢¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1,000±ß¶á¤¤²Á³Ê¤Ï¶È¥¹¡¼¤Ç¤Ï¤ª¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤¤¤É¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¤Ê¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Æù¼Á¤È½À¤é¤«¤ÊÁ¡°Ý´¶¤Î¤à¤ÍÆù¡£¤Û¤É¤è¤¤ÌýÊ¬¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥â¡¼¥¯¤Î·°¤ê¡£·Ü¤Î»Ý¤ß¤òÁÇÄ¾¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¿ÎÉ¿©ºà¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¤«¤é¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
£ ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡Ã408±ß ¢ª 343±ß500g¡Ã¥»¥ë¥Ó¥¢»º¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶È¥¹¡¼¤ÎÎäÅà¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤ï¤ê¤È½ÅÊõ¤¹¤ë¥³¥¹¥ÑÉÊÂ·¤¤¡£º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ø¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢»º¡Ë¡Ù¤¬¤ª°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤ªÌ£¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¥¥å¥Ã¤È¤¯¤ë½Â¤ß¤Î¤¢¤ë»À¤Ã¤Ñ¤µ¡Ä¡Ä¤è¤¯¤¢¤ë¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Â¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯Êø¤ì¤ë¿©´¶¤È¡¢¼ï¤Î¥Ä¥Ö¥Ä¥Ö´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼Í×°÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¤¤¤¤¤·¡¢º½Åü¤ä¥ì¥â¥ó½Á¤È²ÃÇ®¤·¤Æ´ÊÃ±¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤·¡¢¤Ç¤¹¡£
¤ ¤ä¤ï¤é¤«¼ÑÆÚ¡Ã498±ß ¢ª 429±ß600g¡ÃµÜ¾ëÀ½Ê´¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¶È¥¹¡¼¤ÎÆù¤ª¤«¤º¤Ç¤ÏÅ´ÈÄ·Ï¡Ø¤ä¤ï¤é¤«¼ÑÆÚ¡Ù¡£Âç½°µï¼ò²°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤Ã¤Æ¤êÇ»¸üÌ£¡Ä¡Ä¤³¤ì¤³¤½¶È¥¹¡¼Åª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤ê¤È¤¤¤¤¤ªÃÍÃÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÀ¤¦¤Ê¤é¥»¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦´Å¿É¥¿¥ì¤Ç¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤í¤È¤í¤ÎÆÚ¥¿¥ó¥ë¡¼¥È¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ñ¤³¤´¤ê¤È¼ÑÆÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥´¥í¥ê¡£¤«¤Ê¤êÇ»¤¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇòÊÆ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤ÎÁíÎÏº×¡×¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥»¡¼¥ëÉÊ¤Þ¤È¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ª¤Þ¤±¤Ç¼¡ÅÀ¾¦ÉÊ¡Ê¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú3´Þ¤à¡Ë¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹ m(_ _)m¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥Æ¥×¥ê¥ó¡Ê297±ß ¢ª 267±ß¡Ë¡Ä¡Ä ¶È¥¹¡¼Ì¾Êª¡¦µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤Û¤¦¤¸ÃãÉ÷¤Îßî¤·¤¿´¶¤¸¤Î¹á¤ê¤È¥ß¥ë¥¥£¤Ê¥é¥Æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ¥×¥ê¥ó¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤Èº®¤¼¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÚÀ¸Õª¾Æ¤¡Ê375±ß ¢ª 343±ß¡Ë¡Ä¡Ä ¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ß¤ê¤ó¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¼çÄ¥¤¬Î©¤Ã¤¿¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ê´Å¿É¤À¤ì¤È¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿ÀéÀÚ¤êÀ¸Õª¤Î»ÀÌ£¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¶¯¤¤Ì£ÉÕ¤±¡£¿©´¶¤Ï¥Á¡¼¥×¤Ê¥³¥ê¥³¥ê·Ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³ú¤ßÈè¤ì¤·¤Þ¤¹¡£ÏÂÉ÷·Ü¤â¤âÅâÍÈ¡Ê405±ß ¢ª 365±ß¡Ë¡Ä¡Ä ¶È¥¹¡¼¤Î·Ü¤«¤é¤¢¤²¤Ï¤ï¤ê¤È¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÉÊ¤Ï±öÌ£¤È¤½¤³¤½¤³¾ßÌý¤¬¸ú¤¤¤¿Ì£ÉÕ¤±¡£¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¿¥¤¥×¤Î ¡È¤è¤¯¤¢¤ëÉáÄÌ´¶¡É ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£