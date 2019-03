オーブンで焼くだけ。簡単なのに本格的なインド料理「チキンティッカ」のレシピをご紹介します。

カリフラワーとヒヨコ豆を使った高タンパク質な一品は、作り置きにもピッタリ。

カリフラワーとひよこ豆を添えたオーブン焼きチキンティッカ

<材料/4人分>

とりモモ肉 小さめのものを4つ(半分にカットする)

市販のティッカマサラソース 1カップ

カリフラワー 中くらいのものを1/2個(およそ566グラム、小房に分ける)

ニンジン 340g(20mm角にきざむ)

缶詰のヒヨコ豆 1カップ(水洗いしておく)

オリーブオイル 大さじ1

ガラムマサラ 小さじ1

コーシャーソルト(塩でも可)、ペッパー

赤タマネギ 1/2個

ローファットヨーグルト 1/4カップ

コリアンダー 1/4カップ(みじん切り)

くし切りにしたレモン 適宜

<作り方>

チャック付きの保存袋に、とり肉とティッカマサラソースを入れます。封をして袋の中でソースを肉全体にまぶし、そのまま30分間置くか、冷蔵庫で一晩寝かせて味をなじませます。 オーブンを220度に予熱します。大きめの天板にカリフラワー、ニンジン、ひよこ豆を乗せ、オリーブオイル、ガラムマサラ、塩コショウ各小さじ1/2を全体にまぶします。 とり肉を袋から取り出し、余分な汁をよく切ってから野菜の間に配置します。あまったつけ汁は捨ててください。肉の中までよく火が通るまで、30〜35分ほどオーブンでローストします。 肉を焼いている間に、玉ねぎを薄くスライスします。ボウルに入れて水を張り、10分ほどさらしてから、よく水気を切ります。とり肉が焼き上がったら、玉ねぎとコリアンダー、ヨーグルトを上に散らし、くし切りにしたレモンをいくつか添えて、食卓へ。

栄養(1人前):575kcal、タンパク質 55g、炭水化物 27g、繊維質 7g、糖質 13g(砂糖 0.5g)脂肪27.5g(飽和脂肪 7g)、ナトリウム 810mg

調理時間合計:50分

The Prevention Test Kitchen/Sheet Pan Chicken Tikka With Cauliflower and Chickpeas

訳/Maya A. Kishida