「清水寺」を英語で言うと? 日本の寺院や地名を英語で表記しようとすると、意外に複雑なルールがあるのです(写真:gandhi/PIXTA)

先日、ある企業の英語研修でHow was your weekend? (どんな週末を過ごしましたか?)と聞くと、研修生の1人が外国から来た友人を京都に連れていったとのこと。

京都でめぐった観光名所の話をする中で、彼が「清水寺」のことをKiyomizu-dera Templeと言ったので、筆者は反射的にThat sounds redundant. You can just say Kiyomizu Temple. (意味がダブって聞こえるから、Kiyomizu Templeで大丈夫だよ)と訂正しました。



すると、その研修生は戸惑いながら、「でも清水寺のオフィシャルサイトではKiyomizu-dera Templeとなってましたけど……」と教えてくれました。Oh, really? (え、そうなの?)と驚いた筆者は「次回の研修までに詳しく調べてくるね」と言って、自分の宿題にしたのです。

皆さんは「清水寺」を英語で言うとき、Kiyomizu TempleとKiyomizu-dera Temple、どちらを使いますか?それとも、Kiyomizu-deraと言うのがよいと思いますか?

今回はわかるようでわからない地名の英語表記について、考えてみたいと思います。

わかりやすさと不自然さのジレンマ

オフィスに戻って、同僚のジョンにさっそく研修での出来事を話しました。とりあえず、清水寺のサイトを見てみようと、2人でパソコンに向かったのですが、なんと研修生の言ったとおりKiyomizu-dera Templeとなっているではありませんか! ジョンも驚いた様子で、「でも、清水寺はKiyomizu Templeでいいんじゃないかなあ。自分はいつもKiyomizu Templeって言うけど」とのこと。I agree! (同感!)

筆者が「いっそのこと、固有名詞なんだし、面倒だから訳さずに日本語のままKiyomizu-deraって言うのもありかもね?」と言うと、ジョンが少し考えてから「確かにそれはそうだけど、全然日本語がわからない人には、やっぱりtempleって言ってあげるほうが親切だと思うよ」と言って、「日本語でも『ATMマシーン』とか『PINナンバー』って言うよね」と教えてくれました。

なるほど。筆者は気にもしていなかったのですが、そういえばATMはAutomated Teller Machine、PINはPersonal Identification Numberのことなので、「ATMマシーン」や「PINナンバー」では意味がダブってしまいますね。でも、ATMやPINが何のことを表しているのかわからない人には「マシーン」とか「ナンバー」と言ってあげたほうが、親切ではありますね。あ、前に聞いたことがありますが、「チゲ鍋」というのも同じ原理なんでしょうね。「チゲ」というのが韓国語ではすでに「鍋料理」の意味らしいですから。

「とはいえ、やっぱりKiyomizu Templeのほうが自然だよ!」そんなことを言っていると、ジョンが「でもATMが『ATマシーン』とか、PINが『PIナンバー』になってしまうと、なんのことだかわからなくなっちゃうから、その法則でKiyomizu-dera Templeというのもありなのかもね」と、別の視点から指摘してくれました。

そうですね……。言われてみると、「東大寺」や「浅草寺」のように「〜じ」という場合はTodai TempleやSenso Templeと言ってしまうと、一瞬どこの寺なのかわからないかもしれないですよね。

それと不思議なのは、Todaiji TempleやSensoji Templeだったら、響き的にそれほど違和感がないんですよね。なぜだろう?そう考えると、「〜でら」という名前以外のものは、そのままの名前にTempleと付けるほうがいい気がします。

「三千院」もSanzenin Temple、「源光庵」もGenkoan Templeのほうがいいですね。Sanzen TempleやGenko Templeだと、どこの寺のことだかわからなくなりそうです。でも、清水寺はやっぱりKiyomizu Templeだと思うなぁ。

すると、ジョンが「この問題って、地名も一緒じゃない?」と言うので、ふたりでランダムに地名をあげながら、ふだんはどのように言っているのかを検討してみました。





なんとなく法則があるような、ないような……。いろいろ考えているうちに、どれが正しいのかわからなくなってきました(笑)。

観光庁のガイドライン

日本語の「山」や「川」、「寺」や「神社」に当たる部分をそのまま英語に置き換えるパターンと、日本語名をそのまま残して英訳した単語を加えるパターン、どんなときにどちらを使うのが正しいのでしょうか。気になって、旅行サイトや各自治体や神社仏閣のサイトなどを確認してみたのですが、どうやら完全に統一されているわけではないようです。でも、どこのサイトでも違和感のある表現はだいたい避けているような印象です。

首を傾げながら、いろいろ調べているうちに、国土交通省の観光庁が出している「ガイドライン」なるものを発見しました。「ちゃんとルールが決まっているんだね!」と言いながら、ジョンと一緒に感動して読み進めていくと、地名や施設名の表記方法について述べられている部分がありました。



(図:国土交通省観光庁「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」より)

原則としては、「普通名詞部分以外の表音を表記するとともに、普通名詞部分の表意を表記」とのこと。つまり、「山」とか「寺」に当たる部分以外の固有名詞の部分、例えば「富士山」の「富士」の部分や「清水寺」の「清水」の部分は、日本語の音をそのまま英語で表記する(「富士」→Fuji、「清水」→Kiyomizu)ということですね。そして、「山」とか「寺」という普通名詞の部分は、その意味を表す英語(「山」→Mount、「寺」→Temple)を使用するということです。

早合点の筆者は「やっぱりKiyomizu Templeでいいんだ!」とここでぬか喜び。ところが、そのまま先を見ていくと表にはなんとKiyomizu-dera Templeと書かれているではありませんか!!

どうやら例外があるようです。「普通名詞部分を切り離してしまうと、それ以外の部分だけでは意味をなさなかったり、普通名詞部分を含めた全体が不可分の固有名詞として広く認識されている場合には、全体の表音表記に加えて、普通名詞部分の表意を表記」と書かれています。

つまり、「芦ノ湖」のように「湖」だけ切り離して「芦ノ」となると、意味が通じなかったり、「荒川」のように「川」の部分も含めて固有名詞のように認識されているものは、全体+英語訳(Lake Ashinoko、Arakawa River)のようにするということです。

神社仏閣については例外

「そっか!」と納得したのですが、「あれ? でも清水寺はどうして?」と再びジョンと迷宮をさまよい始めます。「Kiyomizu Templeって切り離しても意味は通じるよね?」。リストにあるShimogamo-jinja ShrineもShimogamo Shrineでいい気がします。するとジョンが、上記のガイドラインの注釈を指さして「注意書きがあるみたいだよ!」と言うので、慌てて探す筆者。前出の表の下に記載されていた注釈を読んでみると、

寺・神社については、普通名詞部分の表意を表記した英語に対応する日本語が複数存在しており(例:Temple ⇒ 「〜寺」「〜院」、Shrine ⇒「〜神社」「〜神宮」「〜天満宮」「〜大社」等)仮に普通名詞部分について英語による表意表記のみとすると誤って認識されるおそれがある。外国人旅行者に意味・呼び名を正しく伝える必要があることから、ローマ字による全体の表音表記に加えて、普通名詞部分の表意を表記することが望ましい。

とのこと。つまり、神社仏閣については一律に全体+英語訳(Kiyomizu-dera Temple、Byodoin Temple)とするらしいのです。そうですか……。仕方ないのかもしれませんが、個人的には「〜でら」「〜じんじゃ」は、原則のほうにしてほしかった。これからは、筆者も意識してKiyomizu-dera Templeと言わないといけないんですね。

「自分たちが知らないだけで、きちんとガイドラインはあるものだね」と改めて感心はしたものの、微妙にモヤモヤが残る2人。清水寺も納得しきれないけれど、たとえば「富士山(ふじさん)」だって、先ほどのルールに当てはめたらMount Fujisanとなるべきではないでしょうか。「ふじさん」というのは「あらかわ」と同じように切り離してはいけない名前の気がします。英語でMount Fujiと聞き慣れているので、Mount Fujisanとは言わないですけれど、なんだかすっきりしないですよね。例外があるなら、例外リストもほしい!

外国人にわかりやすい地図表現検討会の報告書

どこかに答えがないかと、ネット検索を続けていると、別のすばらしい資料に遭遇しました。国土交通省の国土地理院が設置した「外国人にわかりやすい地図表現検討会」という委員会が、報告書をまとめてくれていたのです。その報告書の英語表記ルールの基本的な考え方は、

・日本及び日本語に予備知識のない、日本に初めて来る外国人にもわかりやすいこと

・外国人が日本人に問いかけて発音した場合に日本人に通じやすいこと

だそう。これは筆者も同感です。外国人にも日本人にもわかりやすいというのが大切ですよね。これを読んで、「個人の違和感なんてどうでもいい話で、やっぱり伝わることが最優先だよね」と反省する筆者。

さらに、報告書には筆者とジョンがああだこうだと話していた表記の方式が、きちんと整理されて書かれていました。





そのうえで、「追加方式、置き換え方式のどちらか一方のみに画一的に決めることは適当ではない。根拠のある例外は認めつつ、できるだけ単純なルールを示す必要がある」としています。

「すばらしい! ほら、やっぱり清水寺は置き換え方式でKiyomizu Temple、東大寺は追加方式でTodaiji Templeとするのがいいんだよ!」と腑に落ちた筆者とジョンでした。

さらに読み進めていくと、詳しくさまざまなケースについて説明があり、例外も含めたうえで、どの場合には追加方式で、どの場合には置き換え方式がふさわしいのかを表とフローチャートにまとめてありました。









日本語の読みの拍数と、漢字表記の文字数によって分けられるようです。確かに、この法則で多くの違和感は解消できることに気づきました。でも、面白いのが「中川(なかがわ)」は追加方式でNakagawa Riverとなるのに、「那珂川(なかがわ)」は置き換え方式でNaka Riverとなるんです。これはどうなのでしょう? うーん……。

新たなモヤモヤ感を抱きつつ、報告書に載っていない名称についても、フローチャートを使ってどちらの方式になるのかというのを調べてみることにしました。

地名の複雑さにさらに混乱…

報告書が日本語で書かれているのをいいことに、ジョンが畳みかけるようにいろんな名称を振ってきます。「高野山は? 浜名湖は? 飛騨高山は?」。高山は山じゃない! いくつか調べているうちに、再び混乱し始める筆者。Man, this is not simple at all! (もう、ぜんぜん単純じゃないじゃん!)

げっそりする筆者にはお構いなしで、「これで全国の地名とか施設名を英語のリストにしたら売れるよ!」とウキウキするジョン。「いや、それはどうかと思うけどね……」とつぶやきながら、筆者はフローチャートにウンザリして、報告書をめくって、先のページへと読み進めていきました。

と、そのとき目に留まった文字。Kiyomizu-dera Temple。あれ?清水寺がここでも追加方式で書かれているではありませんか! 原則は置き換え方式で、違和感があるときだけ追加方式だと思ったのに!

説明を読んでみると、やはり神社仏閣は一律に追加方式のようです。Why? They’re saying we shouldn’t use one formula only! (なんで? どっちかの方式を画一的に使用するべきじゃないって言ってるのに!)ジョンもそれを見て、納得いかない様子。地名の英語表記がこんなにも一筋縄ではいかないということを思い知った2人でありました。

よろしければ皆さんも、観光地などに行った際は、ぜひ地名の英語表記を見てもらえたらと思います。見慣れた地名が、ちょっと味わい深く感じられるかもしれません。