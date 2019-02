pokemon makes me so happy... I don't even know which one i'll end up choosing, sobble, scorbunny or grookey.... ???? #PokemonSwordShield #pokemonday pic.twitter.com/TJD4Dinrr5— ✎Alexandra✐ (@TraceySketches) 2019年2月27日

stop being mean to them they are friembs!!!!!! pic.twitter.com/uFGwMmYWXH— ????@ ttm (again) (@finnmertens) 2019年2月27日

Scorbunny is my favorite pokemon starter from gen 8 ! pic.twitter.com/pyjOHzqqfX— PKBunny (@PSIBunny) 2019年2月27日

Saw #PokemonDirect and #PokemonSwordShield just like everyone else and I will NOT allow any kind of hatred to touch this innocent creature pic.twitter.com/epIIN1X9rR— Em (@Lazer_Tiger) 2019年2月27日

pic.twitter.com/gtKaYm9SYy— BOOCHIE PAPA (@josephjoestars) 2019年2月27日

SCORBUNNY THE BEST STARTER SINCE TORCHIC pic.twitter.com/VOQ4sD3wpC— Wes (@WESABl) 2019年2月27日

I love Scorbunny's design.#PokemonSwordShield #Pixelart pic.twitter.com/t6jVt9rENj— Selker (@SelkerPixel) 2019年2月28日

pic.twitter.com/fRaJYr6P9L— Jelly???? (@sqshiijelly) 2019年2月27日

how can i NOT love the hiding water chameleon that uses crying to attack #sobble pic.twitter.com/25kiVP11gs— ????glip???? (@glitchedpuppet) 2019年2月27日

So this is how Sobble works, right? pic.twitter.com/Ke3Ft7fJAH— Shenaniganza (@dbMisadventure) 2019年2月27日

Omg I love himmm ???????? Sensitive lil Sobble baby!!!!#PokemonSwordShield #Sobble pic.twitter.com/unRjAPlUUn— plurain???????? (@ppplurain) 2019年2月27日

Thoughts on Sobble:

Want to protect it ☑

Want to see it grow up healthy ☑

Love it to bits ☑

Shy introvert & precious cutie ☑ pic.twitter.com/8qZeoenyYa— BYOC | ShuC (@ShuCTheYoung) 2019年2月27日

Y’all can have Scorbunny but don’t pick on my son #TeamSobble pic.twitter.com/82AO4tqH0p— Jessica ???? (@princess_snivy) 2019年2月27日

My child, must protecc.#PokemonSwordShield #Sobble pic.twitter.com/GSrHBM4L1C— ♦PURE GOLD♦ (@Baited_In) 2019年2月27日

sobble is scared and sad and so am i therefore we will be best friends— Reb ????✨ (@serinide) 2019年2月27日

it is... real lovin' grookey hours, my boys#grookey #pokemonswordshield #teamgrookey #grookeygang#pokemon pic.twitter.com/90fyj5oR7h— - ̗̀`kenta ̖́-@ college + commissions open ???? (@charcoalcoma) 2019年2月28日

ポケットモンスターシリーズの完全新作となるNintendo Switch向けタイトル「 ポケットモンスター ソード・シールド 」が発表され、同時に新しい冒険の地となる「ガラル地方」、新作でパートナー ポケモン となる「サルノリ」「ヒバニー」「メッソン」という3匹のポケモンの存在が明かされました。新しい3匹のパートナーポケモンに対して、海外ではさまざまな反応が巻き起こっています。Pokemon Sword and Shield?fans want to protect Sobble at all costs - Polygonhttps://www.polygon.com/2019/2/27/18242982/sobble-scorbunny-grookey-pokemon-sword-shield-switchポケットモンスターシリーズの新作が登場するたびに話題になるのが、新しい3匹のパートナーポケモンです。「ポケットモンスター ソード・シールド」が発表されたPokémon Directでは、タイトル・ゲーム画面・新しい地方・パートナーポケモン以外には詳細な情報は明かされなかったため、海外では特に「新しいパートナーポケモン」に関する話題が盛り上がっている模様。新しいパートナーポケモン3匹のイラストを早速投稿しているTwitterユーザー。3匹のうちどのポケモンをパートナーにするか「まだ選べない」とのこと。同じく3匹のイラストを投稿する人。元気いっぱいに走り回るウサギポケモンの「ヒバニー」を気に入ったユーザーは多い様子。こちらも3匹のイラストが描かれていますが、「ヒバニーが私の最も好きなパートナーポケモン!」と記されており、早速冒険のお供を決めてしまった模様。「Pokémon Directでポケットモンスター ソード・シールドを見たけど、他のみんな同様、私はいかなる種類の憎しみもこの無邪気な生き物には触れないようにしなければと感じました」と、早くもヒバニーを溺愛しすぎているトレーナー。「彼はなんて品種なんだい?」「小さな男の子だよ」「ヒバニーはアチャモ以来最高のパートナーポケモンだ」ピクセルアートでヒバニーへの愛を表現するユーザーも。「メッソン」は「ちょっぴり臆病で水に隠れながら狙い撃つ、水トカゲポケモン」とのことで、この設定に食いついたファンも大勢います。その名の通りめそめそ泣き顔のメッソン「水に隠れて泣きながら攻撃してくるメッソンをどうしたら愛さずにいられますか?」「メッソン、ハイドロポンプだ!」とトレーナーに指示され大泣きするメッソンのイラスト「オーマイガー私はメッソンが好き!少し臆病なメッソンちゃん!」「メッソンについて考えてみると、『守りたい』『健康に育つ様子を見たい』『とても愛してる』『恥ずかしがり屋で内向的だけど貴重なかわいこちゃん』」「みんなヒバニーは選んでもいいけど、俺のメッソンは選ぶなよな」「私の相棒を守らなきゃ」「メッソンは臆病で泣き虫みたいだから、私のベストフレンドになってくれそう」海外ではメッソンに対して母性を感じ、「守ってあげなきゃ!」とコメントしているユーザーが特に多い模様。ヒバニー、メッソンほどではないもののサルノリをパートナーにするという意見もチラホラ見かけました。なお、記事作成時点でのSNS上のトレンドを見ると、海外で最も人気があるパートナーポケモンはヒバニーのようです。