先日、メラニズムの個体である黒ヒョウのニュースをお伝えしましたが、今度はBBCアメリカが、メラニズムの個体を思わせる真っ黒なコウテイペンギンの動画を公開しています。

これぞ究極の超ウルトラ激レア 過去100年間にアフリカ大陸で初めて撮影された黒ヒョウ

https://getnews.jp/archives/2122858[リンク]

The Rarest Penguin On Earth | Dynasties Saturdays at 9pm | BBC America (YouTube)

https://youtu.be/1y6UUDYb-4k



コウテイペンギンでメラニズムが確認されるのは非常に稀だそうで、真っ黒なコウテイペンギンが映されている映像はこれが初めてのようです。

メラニズムの個体は、群れの中でもひときわ目立つため、捕食動物に狙われやすいとのことです。

それでもこの個体は成人するまで生き延びています。

歩く姿は威風堂々、唯我独尊といった感じでなんか貫禄ありますね。イタリアンマフィアのドンといった感じでしょうか。

全身真っ黒というわけではなく、ところどころ白い部分もあったりします。

唯一無二といった存在感を放っているこの個体を見ていると、なぜか脳内BGMとして『世界に一つだけの花』がかかり始めた筆者でした。

※画像:『YouTube』より引用

https://www.youtube.com/watch?v=1y6UUDYb-4k

―― 見たことのないものを見に行こう 『ガジェット通信』

(執筆者: 6PAC) ※あなたもガジェット通信で文章を執筆してみませんか

―― 会いたい人に会いに行こう、見たいものを見に行こう『ガジェット通信(GetNews)』