■「EVO 2019」開催概要

・大会名:Evolution Championship Series 2019 (EVO 2019)

・開催日:2019年8月2日(金)〜2019年8月4日(日) PST

・開催地:ラスベガス(アメリカネバダ州)

・会場:Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas

・公式サイト:http://evo.shoryuken.com/

SNKは、PS4対応の対戦剣戟アクションシリーズ最新作『サムライスピリッツ』に関して、ゲームプレイ映像を収録した最新トレイラーを公開し、発売時期を2019年初夏に決定しました。さらに、8月2日から8月4日(現地時間/PST)にアメリカネバダ州ラスベガスで開催される世界最大規模の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2019(EVO 2019)」において、本作がメイントーナメント種目に選出されたことも明らかになっています。『サムライスピリッツ』は、2019年初夏発売予定。価格は未定です。(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.(C)2019 TRIPLE PERFECT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.