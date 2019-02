上映企画『爆音映画祭 in 109シネマズ名古屋 vol.4』が、3月29日から愛知・109シネマズ名古屋で開催される。名古屋での開催は4回目となる『爆音映画祭』。総合プロデュースを樋口泰人(boid)が手掛ける。上映作品には、『爆音映画祭』初登場となる『ANNIE/アニー』『バジュランギおじさんと、小さな迷子』『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』『スパイダーマン:スパイダーバース<日本語吹替版>』『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』をはじめ、『ボヘミアン・ラプソディ』『グレイテスト・ショーマン』『ラ・ラ・ランド』『君の名前で僕を呼んで』『パプリカ』など15本がラインナップ。3月31日から4月4日には「V8J絶叫上映企画チーム」による「爆音絶叫上映」も実施。チケットの販売は3月1日からスタートする。