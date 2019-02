米時間24日に開催された アカデミー賞 授賞式は日本でも多くの注目を集めた。当然ながら海外のSNS上でも授賞式のことで持ち切りなのだが、何故か授賞式には参加していない ドナルド・トランプ 米大統領の話題が持ち上がっている。『New York Post』『CNET』などが伝えた。米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第91回アカデミー賞授賞式。オープニングでは「クイーン+アダム・ランバート」のライブパフォーマンスで会場が盛り上がるなど、話題の多い授賞式であった。しかしながら授賞式を見ていた一部のネットユーザーの間で、トランプ米大統領の話題が持ち上がった。その理由は、金色の波打つようなアーチ型のデザインをした舞台セットがトランプ米大統領のヘアスタイルに似ているというのだ。Twitterユーザーの「Ben Popper」さんは、舞台セットの写真を投稿するとともに「ちょっと待って! この舞台セットってトランプヘアを模範してるの?」とコメント。また、このように思っているのが彼だけではなかったようだ。「Elena Nicolaou」さんも「オスカーの舞台セットがトランプヘアに似てると思うのは、あなただけじゃありません。私もこの舞台セットから目を離すことができません!」とツイートしている。一躍注目されることとなったこの舞台セットを手掛けたのは、ブロードウェイの舞台や数々の大物アーティストのライブ会場などのデザイン担当したクリエイティブディレクター兼デザイナーのデイビッド・コリンズ氏(David Korins)である。彼はトニー賞にもノミネートされるほどの実力の持ち主で、村上隆氏が作品展を開催したことで知られる「ガゴシアン・ギャラリー」にも携わっている。今回、彼は『Los Angeles Times』のインタビューで、舞台セットがトランプヘアに似ているとの話題について次のように述べた。「それは、面白いね! 僕にはそうは見えないけど、芸術を極めようとすると人によって色々な物に見えるんだと思います。人々は絵画や彫刻、そして建築に自分達の描いたイメージを重ねて見たいのだと思います。」「今回私が手掛けた舞台デザインは、直線や直角をほとんど使っていません。舞台を額縁のように切り取るプロセニアムを取り入れ劇場を包み込むようにしています。左右非対称で、温かさがあり、ゆるやかに波立つ芸術作品であるということを皆さんに是非とも感じて欲しかったのです。」トランプヘアのようだと話題があがったことに対してデイビッドさんは憤慨することはなかったが、実際の世間の受け取り方は彼のデザインコンセプトとはかなりかけ離れたものであったようだ。画像は『Ben Popper 2019年2月25日付Twitter「Wait, is the Oscar stage designed to look like Trump’s hair ?」』『Senni 2019年2月25日付Twitter「OsMAGA」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)