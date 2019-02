1

週刊SPA!でひっそり連載中の農的田舎暮らし漫画『ぼっちぼち村』。1月某日、そのぼっちぼち村で生産された食用世界最辛トウガラシ、キャロライナ・リーパーを使った新感覚激辛ラーメンの挑戦イベントが開催された。◆サラサラなのに辛さ満点のスープ味覚、そして痛覚を刺激する激辛ラーメンの名は、「死神オブザデッド」。『ぼっちぼち村』の作者である売れない漫画家・市橋俊介と、テレビ番組でもたびたび紹介されているラーメン店「DEAD OR ALIVE」とのコラボによって開発された逸品だ。「激辛ブームが起きて久しいですが、世の中の 激辛グルメ の多くは、ただ唐辛子粉の量を過剰に増やして辛くするモノがほとんど。激辛マニアからは『料理自体が粉でザラザラ、ドロドロになっている』との声も少なくありません。そこで、ぼっちぼち村で生産したキャロライナ・リーパーの実を使用し、粉っぽくない新しい激辛ラーメンができないかと、DEAD OR ALIVEの店主に相談したんです」(市橋氏)リーパー(死神)の限度を超えた突き刺すような辛味を、ラーメンとしてどう美味しく使いこなすか……。DEAD OR ALIVEでは、九州産の甘味とコクのある2種類の味噌を使い、辛さのなかにシッカリとした旨味を持たせることに成功した。こうして、ついにできあがった「死神オブザデッド」を挑戦者に食べてもらうイベントが開催された。定員をオーバーする40人強の挑戦者と観戦者が集まった完成披露実食会。参加者には、フードファイター・MAX鈴木や、若手YouTuberトリオのつけメンズ、地下アイドルのなんちゃらアイドル、激辛マニア・ザカラ部の面々なども参加。錚々たる参加者が「死神オブザデッド」に挑んだが……。カジュアルに参加した辛いもの好きの挑戦者は、ひと口食べて撃沈! 参加者の約半数がほとんど、あるいはまったく食べられないという状況になってしまった。◆あまりの辛さに店内は阿鼻叫喚地下アイドルや、ライブ配信アイドルたちも苦戦するなか、頑張るYouTuberトリオ。「辛いのは苦手」と言いながら、2人は麺と具をほぼ完食した。そしてイベント後半では、激辛部の面々など、激辛マニアが登場。ほぼ全員が、完食に近い食いっぷりで「死神オブザデッド」を食べ進めた。筆者もひと口だけ試食してみたが、まるで口に画鋲を入れているかのような強烈すぎる刺激を前に意気消沈。ほかの参加者たちも汗と涙を浮かべながら食べるなど、店内は混沌とした状況になった。しかし、食べてからしばらくすると口内にはたしかに味噌の美味しい香りが……。完食できるほど激辛態勢の強い人なら、その味も十分楽しめたに違いない。今回のイベントでは、スープ完飲、麺と具を完食(トッピングリーパーも含め)できたのは、4人。ダンサーのからくり箱DS車掌さん、激辛部の女帝・宮内さん、根性のミュージシャン・フェニックスと呼んでくれさん、最短記録達成の地元の自転車屋・中村さんだ。ちなみに麺とスープは完食も、トッピングの丸ごとリーパーを残した方は3人という結果に。「思った以上に食べてくれた」とDEAD OR ALIVE店主と市橋氏もホッと一息。さすが激辛好きの挑戦者たちが集まっただけあるが、アンケートの結果、辛さに関しては下記のような答えが。まだまだ行ける…0%丁度いい辛さ…0%辛い!…14%辛すぎる!!…40%死ぬ!!!…46%その名に恥じぬ辛さの「死神オブザデッド」。美味しさに関しては「大満足」と「満足」を合わせて77%とかなりの高評価!「粉が無いぶん、チャレンジしやすかったです」「ここまでサラサラで、辛いスープは初めて食べました。ザラザラが舌にまとわりつく感じではなく、辛さ自体がまとわりついてきてすごかったです」