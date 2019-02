このほど トルコ から、クラスメートらの水筒に糊を混入した9歳男児のニュースが届いた。男児は普段から いじめ を受けており、「その仕返しにやった」と話しているという。『Mirror』などが伝えた。トルコ北西部ブルサ県ユルドゥルム(Yildirim)にある小学校で、クラスメート25人の児童らの具合が急に悪くなるという出来事が起こり、救急車が駆けつけた。クラスメートらの水筒の中に液状の糊を混入したのは、同じクラスの9歳男児(名は非公開)で、彼は他の児童らが体育の授業で外に出ていた間に教室へ忍び込み、クラスメート全員の水筒の蓋を開けて糊を流し込み、再び蓋を閉じた。体育の授業が終わり、喉が渇いた児童らは教室に戻り水筒の水を飲んだが、その後具合が悪くなった。学校は救急車を要請し、親らに連絡。児童らは「Bursa Training and Research Hospital(ブルサトレーニング&リサーチ病院)へ搬送され検査を受けたが、幸いにも大事に至らず、病院のスポークスマンによると「どの児童も深刻な状態ではなく、検査後まもなくして帰宅した」とのことだ。クラスメート全員の水筒に糊を入れた男児は、「自分をいじめていたクラスメートらに仕返しした」と教師に話したという。その後、教育関係者らがこの件を捜査しているか否かは明らかになっていない。また、トルコの法律では14歳以上が罪に問われるため、この件に関して警察が関与することはないとみられている。画像は『Mirror 2019年2月23日付「Class of 25 primary children in hospital after classmate put glue in water bottles」(Image: AsiaWire)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)