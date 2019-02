フルーレ、エペ、サーブルと3種の武器・種目で行われる競技、フェンシング。これ、場所がフランスとなると、第4の種目として「ライトセーバー」が加わるのです。

決してお遊びやエキジビションなんかじゃありませんよ。フランスのフェンシング連盟が正式に認めた競技種目。

eスポーツの流れに加えて、ライトセーバーを使った“ジェダイの戦い”がスポーツに参入。私たちが思い浮かべるスポーツのイメージはどんどん変わっていきますね。

試合の前の選手たちには、ぜひこう言いたいです。

May the Force be with you.