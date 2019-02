本稿では、2019年3月に発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。『DEAD OR ALIVE 6』発売日:1日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:激闘エンターテインメントURL:https://www.gamecity.ne.jp/doa6/『Dead or Alive 6』発売日:1日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:激闘エンターテインメントURL:https://teamninja-studio.com/doa6/us/『Otokomizu 〜漢水〜』発売日:1日(US) 機種:PC ジャンル:アクションURL:http://www.stepxcloud.com/otokomizu/『Treasure Stack』発売日:1日(US) 機種:PC/XB1/NSW ジャンル:パズルURL:http://pixelakes.com/『Left Alive』発売日:5日(US) 機種:PC/PS4 ジャンル:サバイバルアクションURL:https://left-alive.square-enix-games.com/na『The Occupation』発売日:5日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アドベンチャーURL:https://www.occupation-game.com/『LEFT ALIVE』発売日:6日(JP) 機種:PC ジャンル:サバイバルアクションURL:https://www.jp.square-enix.com/leftalive/『毛糸のカービィ プラス』発売日:7日(JP) 機種:3DS ジャンル:アクションURL:https://www.nintendo.co.jp/3ds/be4j/『デビル メイ クライ 5』発売日:8日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:スタイリッシュアクションURL:http://www.capcom.co.jp/devil5/『Devil May Cry 5』発売日:8日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:スタイリッシュアクションURL:http://www.devilmaycry5.com/us/『Caligula Effect: Overdose』発売日:12日(US) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:RPGURL:http://nisamerica.com/games/caligula-effect-overdose/『Rico』発売日:12日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:FPSURL:http://rico-game.com/『ONE PIECE WORLD SEEKER』発売日:14日(JP) 機種:PS4 ジャンル:アクションアドベンチャーURL:http://opws.bn-ent.net/『BLADE ARCUS Rebellion from Shining』発売日:14日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:2D対戦格闘URL:http://shining-world.jp/ba-r/『LoveR』発売日:14日(JP) 機種:PS4 ジャンル:恋愛シミュレーションURL:http://sweetone.jp/lover/『十三機兵防衛圏 プロローグ』発売日:14日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ドラマチックアドベンチャーURL:http://atlus-vanillaware.jp/『DESTINY CONNECT』発売日:14日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:RPGURL:https://nippon1.jp/consumer/destinyconnect/『戦国無双4 DX』発売日:14日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:タクティカルアクションURL:https://www.gamecity.ne.jp/sengoku4/dx/『Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ』発売日:14日(JP) 機種:NSW ジャンル:RPGURL:http://www.cs.furyu.jp/caligula/od/switch/『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』発売日:14日(JP) 機種:NSW ジャンル:SFアドベンチャーURL:http://yu-no.jp/『ディビジョン2』発売日:15日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:オンラインRPGURL:http://www.ubisoft.co.jp/division2/『Tom Clancy's The Division 2』発売日:15日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:オンラインRPGURL:https://tomclancy-thedivision.ubisoft.com/game/en-us/home『One Piece: World Seeker』発売日:15日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アクションアドベンチャーURL:https://www.bandainamcoent.com/games/one-piece-world-seeker『現代大戦略 2019 〜臨界の天秤!譲らぬ国威と世界大戦〜』発売日:15日(JP) 機種:PC ジャンル:戦略ウォーシミュレーションURL:http://www.ss-alpha.co.jp/products/gd2019/3月後半は次ページで!『Fate/Extella LINK』発売日:19日(US) 機種:PC/PS4/Vita/NSW ジャンル:ハイスピードサーヴァントアクションURL:http://fateextellalink.com/『SNK 40th Anniversary Collection』発売日:19日(US) 機種:PS4 ジャンル:レトロゲーム集URL:http://www.snk40th.com/『American Ninja Warrior - Challenge』発売日:19日(US) 機種:PS4/XB1/NSW ジャンル:スポーツバラエティURL:https://twitter.com/GameMillEnt『スーパーロボット大戦T』発売日:20日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:シミュレーションRPGURL:https://sorewaterada.suparobo.jp/『ルルアのアトリエ 〜アーランドの錬金術士4〜』発売日:20日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:新約錬金術RPGURL:https://www.gamecity.ne.jp/atelier/lulua/『DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet』発売日:20日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:バカンスエンジョイURL:https://www.gamecity.ne.jp/doax3/scarlet/『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!』発売日:20日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:ダンジョンRPGURL:https://www.jp.square-enix.com/chocobo/『The Sinking City』発売日:21日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:オープンワールドアドベンチャーURL:https://www.thesinkingcity.com/en『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』発売日:22日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アクション・アドベンチャーURL:http://www.sekiro.jp/『Sekiro: Shadows Die Twice』発売日:22日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アクション・アドベンチャーURL:https://www.sekirothegame.com/home『Generation Zero』発売日:26日(JP) 機種:PS4 ジャンル:アクションURL:https://www.jp.playstation.com/games/generation-zero-ps4/『Generation Zero』発売日:26日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アクションURL:https://generationzero.com/en『MLB The Show 19』発売日:26日(US) 機種:PS4 ジャンル:ベースボールURL:https://www.playstation.com/en-us/games/mlb-the-show-19-ps4/『Outward』発売日:26日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:オープンワールドアクションRPGURL:https://www.deepsilver.com/en/games/outward/『Space Junkies』発売日:26日(US) 機種:PC/PS4 ジャンル:VR専用シューターURL:https://www.ubisoft.com/en-us/game/space-junkies/『Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World』発売日:26日(US) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:街づくり×RPGURL:https://www.koeitecmoamerica.com/nelke/『The Princess Guide』発売日:26日(US) 機種:PS4/NSW ジャンル:アクションRPGURL:http://www.nisamerica.com/games/the-princess-guide/『Our World Is Ended.』発売日:26日(US) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:新世界アドベンチャーURL:http://pqube.co.uk/our-world-is-ended/『Xenon Racer』発売日:26日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:レーシングURL:https://www.xenonracer.com/『レゴ ムービー2 ザ・ゲーム』発売日:28日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:ブロックビルドアドベンチャーURL:https://warnerbros.co.jp/game/legomovie2/『Winning Post 9』発売日:28日(JP) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:競馬シミュレーションURL:https://www.gamecity.ne.jp/winningpost9/『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』発売日:28日(JP) 機種:PC/PS4/Vita/NSW ジャンル:恋愛アドベンチャーURL:http://memoriesoff.jp/if/fd/『コール・オブ・クトゥルフ』発売日:28日(JP) 機種:PS4 ジャンル:探索アドベンチャーURL:http://www.o-amuzio.co.jp/games/callofcthulhu/『レミロア 〜少女と異世界と魔導書〜』発売日:28日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:ハックアンドスラッシュローグライトURL:http://www.pikii.jp/remilore/『MLB The Show 19(英語版)』発売日:28日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ベースボールURL:https://www.jp.playstation.com/games/mlb-the-show-19-ps4/『シルヴァリオ トリニティ-Beyond the Horizon-』発売日:28日(JP) 機種:Vita ジャンル:アドベンチャーURL:http://www.light.gr.jp/light/products/trinity_cs/『アサシン クリードIII リマスター』発売日:29日(JP) 機種:PC/XB1 ジャンル:アクションURL:http://www.ubisoft.co.jp/ac-portal/『Assassin's Creed III Remastered』発売日:29日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アクションURL:https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed-3-remastered/『Tropico 6』発売日:29日(US) 機種:PC ジャンル:独裁国家運営シミュレーションURL:https://www.kalypsomedia.com/us/games/tropico-6/『ヨッシークラフトワールド』発売日:29日(JP) 機種:NSW ジャンル:アクションURL:https://www.nintendo.co.jp/switch/aea2a/『Yoshi's Crafted World』発売日:29日(US) 機種:NSW ジャンル:アクションURL:https://yoshiscraftedworld.nintendo.com/以上、3月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。