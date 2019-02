国内最大級の映画チケット予約サービス「映画ランド」は、サービス内のデータに基づいた来週公開映画(2019年3月第2週公開作品)の「新作期待度ランキング TOP5」を発表しました。

第1位:『運び屋』588 Like!

(C)2018 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED, WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

幾度となく麻薬を運び、巨額の報酬を得ていた伝説の“運び屋”。機知に富み、麻薬取締局の捜査をかいくぐり、最年長の“運び屋”となった90歳の老人の、前代未聞の実話を描く。

クリント・イーストウッドが自らの監督作品で主演を務めるのは『グラン・トリノ』(08)以来10年ぶり。ブラッドリー・クーパー、ローレンス・フィッシュバーン、アンディ・ガルシア、マイケル・ペーニャ、ダイアン・イースト、アリソン・イーストウッド、タイッサ・ファーミガらが共演する。

第2位:『スパイダーマン:スパイダーバース』538 Like!

『スパイダーマン』『アメイジング・スパイダーマン』シリーズ、そしてマーベル・シネマティック・ユニバース入りを果たした『スパイダーマン:ホームカミング』に続き、新たなるスパイダーマンの誕生となる『スパイダーマン:スパイダーバース』。

ニューヨーク・ブルックリンの少年マイルス・モラレス。頭脳明晰で名門私立校に通う中学生。しかし、その力を未上手くコントロール出来ずにいた。そんなある日、何者かにより時空が歪められる事故が勃発する。天地を揺るがす激しい衝撃が起こり、時空が歪められると、全く異なる次元=ユニバースで活躍する様々なスパイダーマンたちが集まることになる……。

第3位:『シンプル・フェイバー』337 Like!

(C)2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

原作出版前に映画化が決定した傑作サスペンス。アナ・ケンドリックとブレイク・ライブリーが共演し、女性のしたたかさをブラックユーモアを交えて描いたサスペンス。原作は、ダーシー・ベルによる小説『ささやかな頼み』。『ピッチ・パーフェクト』シリーズのアナ・ケンドリックと、ファッションアイコンとしても注目を浴びるブレイク・ライブリーが共演し、監督は2016年版の『ゴーストバスターズ』など、女性を主役にしたコメディ作品で知られるポール・フェイグが務める。

第4位:『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3「恩讐の彼方に__」』86 Like!



(C)サイコパス製作委員会

総監督:本広克行、監督:塩谷直義、ストーリー原案:虚淵玄(ニトロプラス)、アニメーション制作:Production I.Gなどトップクリエイター陣が集結し話題を呼んだオリジナルアニメーション「PSYCHO-PASS サイコパス」。2012年10月にTVシリーズ第1期が放送、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に描かれた警察機構のSFドラマは、アニメファンのみならず幅広い層で大きな話題を呼んだ。劇場版アニメ3作の3作目。

第5位:『家族のレシピ』58 Like!



(C)Zhao Wei Films/Wild Orange Artists

シンガポールを代表する巨匠エリック・クーが監督を務める本作は、シンガポールと日本の外交関係樹立50周年(2016年)をきっかけに製作された、ラーメンとバクテー(肉骨茶)、両国ソウルフードの「美味しい」がつなぐ家族愛を描いた感動作。斎藤工演じる主人公が、父親の死をきっかけに幼い時に亡くした母の地元・シンガポールに旅立ち、一度はバラバラになってしまった家族の絆を取り戻すために奔走する。

【映画ランド 新作期待度ランキング】

来週公開映画(2019年3月第2週に公開される映画)を対象に、映画ランドサービス(アプリ、WEB)での「観たい」(もしくは試写会等で「観た」)のハートの数1つを1 Like!とし、Like!数が多い作品から順に「映画ランド 新作期待度ランキング」として算出したものです。

・本ランキングは2019年3月第2週公開の作品を対象とし、2019年2月25日(月)時点のTOP5を発表したものです。

・リバイバル上映作品は本ランキングの対象外です。

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド