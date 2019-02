Netflixにとって、オスカーの壁は、やはり厚かった。ハリウッドのアワード予測エキスパートの大多数が『ROMA/ローマ』を予測する中、作品賞に輝いたのは『グリーンブック』だった。このアワードシーズン、各批評家賞を総なめしてきた『ROMA/ローマ』だが、オスカーに投票するアカデミーは、実際に映画を作る業界関係者の団体だ。劇場公開と同時、あるいはたった数週間後にストリーミングで配信するNetflixがスタジオや配給会社のパートナーである興行主と摩擦を起こし、映画人の間でも「Netflixは映画ではなくてテレビではないのか」という声がまだ残る中、もし『ROMA/ローマ』がオスカー作品賞を受賞すれば、業界の大変化を意味することになった。アカデミーは、まだその用意ができていなかったということだろう。だが、『ROMA/ローマ』に同情は不要だ。今作は、監督、外国語映画、撮影の3部門で受賞し、アルフォンソ・キュアロンは3度も受賞スピーチをしたのである。もっとも、これらの部門の獲得は、想定内だった。ほかに予想どおりだったのは、ラミ・マレック(『ボヘミアン・ラプソディ』)の主演男優、マハーシャラ・アリ(『グリーンブック』)の助演男優部門受賞だ。意外だったのは主演女優部門。この部門は、ここまでほとんどを制覇してきた上、これで7度目のノミネーションなのに一度も受賞をしていないグレン・クローズ(『天才作家の妻 40年目の真実』)でほぼ確定と思われていたのに、受賞したのはオリヴィア・コールマン(『女王陛下のお気に入り』)だったのだ。コールマン本人にとっても相当に驚きだったようで、嬉し涙とユーモアにあふれるそのスピーチは、今回、最もチャーミングで、思い出に残るものとなった。授賞式そのものは、無難に終わった感じ。30年ぶりにホストなしとなった今回は、その分、ジョークや演出が少なく、賞をあげるイベントという本来の形に戻ったといえるが、それでも3時間以内に終わらせるという目標は達成できていない。来年に向けて、アカデミーがどんな思索をするのか、今から気になる。第91回アカデミー賞の受賞結果は以下の通り(★が受賞)■作品賞『ブラックパンサー』『ブラック・クランズマン』『ボヘミアン・ラプソディ』『女王陛下のお気に入り』★『グリーンブック』『ROMA/ローマ』『アリー/ スター誕生』『バイス』■主演男優賞クリスチャン・ベイル『バイス』ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』ウィレム・デフォー『永遠の門 ゴッホの見た未来』★ラミ・マレック『ボヘミアン・ラプソディ』ヴィゴ・モーテンセン『グリーンブック』■主演女優賞ヤリッツァ・アパリシオ『ROMA/ローマ』グレン・クローズ『天才作家の妻 ‐40年目の真実‐』★オリヴィア・コールマン『女王陛下のお気に入り』レディー・ガガ『アリー/スター誕生』メリッサ・マッカーシー『ある女流作家の罪と罰』■助演男優賞★マハーシャラ・アリ『グリーンブック』アダム・ドライバー『ブラック・クランズマン』サム・エリオット『アリー/ スター誕生』リチャード・E・グラント『ある女流作家の罪と罰』サム・ロックウェル『バイス』■助演女優賞エイミー・アダムス『バイス』マリーナ・デ・タビラ『ROMA/ローマ』★レジーナ・キング『ビール・ストリートの恋人たち』エマ・ストーン『女王陛下のお気に入り』レイチェル・ワイズ『女王陛下のお気に入り』■監督賞スパイク・リー『ブラック・クランズマン』パヴェウ・パヴリコフスキ『COLD WAR あの歌、2つの心』ヨルゴス・ランティモス『女王陛下のお気に入り』★アルフォンソ・キャアロン『ROMA/ローマ』アダム・マッケイ『バイス』■長編アニメ映画賞『インクレディブル・ファミリー』『犬ヶ島』『未来のミライ』『シュガー・ラッシュ:オンライン』★『スパイダーマン:スパイダーバース』■短編アニメーション賞『Animal Behaviour(原題)』★『Bao』『Late Afternoon(原題)』『One Small Step(原題)』『Weekends(原題)』■脚本賞★ニック・ヴァレロンガ、ブライアン・カリー、ピーター・ファレリー 『グリーンブック』デボラ・ディヴィス、トニー・マクナマラ 『女王陛下のお気に入り』アダム・マッケイ 『バイス』ポール・シュレイダー 『魂のゆくえ』アルフォンソ・キュアロン 『ROMA/ローマ』■脚色賞ブラッドリー・クーパー、エリック・ロス、ウィル・フェッターズ 『アリー/ スター誕生』ニコール・ホロフセナー、ジェフ・ウィッティ 『ある女流作家の罪と罰』バリー・ジェンキンス 『ビール・ストリートの恋人たち』★スパイク・リー、チャーリー・ワクテル、デイビッド・ラビノウィッツ、ケヴィン・ウィルモット 『ブラック・クランズマン』ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン 『バスターのバラード』■撮影賞★アルフォンソ・キュアロン 『ROMA/ローマ』マシュー・リバティーク 『アリー/ スター誕生』ロビー・ライアン 『女王陛下のお気に入り』ウカシュ・ジャル 『COLD WAR あの歌、2つの心』キャレブ・デシャネル 『Never Look Away(原題)』■美術賞『女王陛下のお気に入り』★『ブラックパンサー』『ファースト・マン』『メリー・ポピンズ リターンズ』『ROMA/ローマ』■音響編集賞『クワイエット・プレイス』『ファースト・マン』『ブラックパンサー』★『ボヘミアン・ラプソディ』『ROMA/ローマ』■録音賞『アリー/スター誕生』『ブラックパンサー』『ファースト・マン』★『ボヘミアン・ラプソディ』『ROMA/ローマ』■編集賞★『ボヘミアン・ラプソディ』『バイス』『女王陛下のお気に入り』『グリーンブック』『ブラック・クランズマン』■視覚効果賞『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』『プーと大人になった僕』★『ファースト・マン』『レディ・プレイヤー1』『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』■作曲賞★ルートヴィッヒ・ヨーランソン 『ブラックパンサー』テレンス・ブランチャード 『ブラック・クランズマン』ニコラス・ブリテル 『ビール・ストリートの恋人たち』アレクサンドル・デスプラ 『犬ヶ島』マーク・シェイマン 『メリー・ポピンズ リターンズ』■歌曲賞「When A Cowboy Trades His Spurs For Wings(原題)」/『バスターのバラード」「オール・ザ・スターズ」/『ブラックパンサー』「幸せのありか」/『メリー・ポピンズ リターンズ』「I’ll Fight(原題)」/『RBG 最強の85才』★「シャロウ 〜『アリー/スター誕生』愛のうた」/『アリー/スター誕生』■衣装デザイン賞★ルース・E・カーター 『ブラックパンサー』サンディ・パウエル 『メリー・ポピンズ リターンズ』サンディ・パウエル 『女王陛下のお気に入り』アレクサンドラ・バーン 『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』メアリー・ゾフレス 『バスターのバラード』■メイクアップ&ヘアスタイリング賞★『バイス』『Border(原題)』『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』■外国語映画賞『Capernaum(原題)』(レバノン)『COLD WAR あの歌、2つの心』(ポーランド)『Never Look Away(原題)』(ドイツ)★『ROMA/ローマ』(メキシコ)『万引き家族』(日本)■短編実写映画賞『Detainment(原題)』『野獣』『Marguerite(原題)』『Mother(原題)』★『Skin(原題)』■長編ドキュメンタリー賞★『Free Solo(原題)』『Hale County This Morning, This Evening(原題)』『Minding the Gap(原題)』『父から息子へ 〜戦火の国より〜』『RBG 最強の85才』■短編ドキュメンタリー賞『Black Sheep(原題)』『エンド・ゲーム: 最期のあり方』『Lifeboat(原題)』『A Night at the Garden(原題)』★『ピリオド 羽ばたく女性たち』