第91回アカデミー賞授賞式が現地時間2019年2月24日(日)にロサンゼルスのドルビー・シアターにて行われ、『ブラック・クランズマン』が脚色賞を受賞した。

『ブラック・クランズマン』 (C)2018 FOCUS FEATURES LLC, ALL RIGHTS

脚色賞

『バスターのバラード』

『ブラック・クランズマン』★

『キャン・ユー・エヴァー・フォーギブ・ミー?/Can You Ever Forgive Me?(原題)』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『アリー/ スター誕生』

第91回アカデミー賞 ノミネート一覧(受賞は★印つき)

作品賞

『ブラックパンサー』

『ブラック・クランズマン』

『ボヘミアン・ラプソディ』

『女王陛下のお気に入り』

『グリーンブック』

『ROMA/ローマ』

『アリー/ スター誕生』

『バイス』

監督賞

『ブラック・クランズマン』スパイク・リー

『COLD WAR あの歌、2つの心』パヴェウ・パヴリコフスキ

『女王陛下のお気に入り』ヨルゴス・ランティモス

『ROMA/ローマ』アルフォンソ・キュアロン

『バイス』アダム・マッケイ

主演男優賞

『バイス』クリスチャン・ベール

『アリー/ スター誕生』ブラッドリー・クーパー

『永遠の門 ゴッホの見た未来』ウィレム・デフォー

『ボヘミアン・ラプソディ』ラミ・マレック

『グリーンブック』ヴィゴ・モーテンセン

主演女優賞

『ROMA/ローマ』ヤリッツァ・アパリシオ

『天才作家の妻 40年目の真実』グレン・クローズ

『女王陛下のお気に入り』オリヴィア・コールマン

『アリー/ スター誕生』レディー・ガガ

『キャン・ユー・エヴァー・フォーギブ・ミー?/Can You Ever Forgive Me?(原題)』メリッサ・マッカーシー

助演男優賞

『グリーンブック』マハーシャラ・アリ★

『ブラック・クランズマン』アダム・ドライバー

『アリー/ スター誕生』サム・エリオット

『キャン・ユー・エヴァー・フォーギブ・ミー?/Can You Ever Forgive Me?(原題)』リチャード・E・グラント

『バイス』サム・ロックウェル

助演女優賞

『バイス』エイミー・アダムス

『ROMA/ローマ』マリーナ・デ・タビラ

『ビール・ストリートの恋人たち』レジーナ・キング★

『女王陛下のお気に入り』エマ・ストーン

『女王陛下のお気に入り』レイチェル・ワイズ

外国語映画賞

『カペナウム/Capernaum(原題)』製作国:レバノン

『COLD WAR あの歌、2つの心』製作国:ポーランド

『ネヴァー・ルック・アウェイ/Never Look Away(原題)』製作国:ドイツ

『ROMA/ローマ』製作国:メキシコ★

『万引き家族』製作国:日本

脚本賞

『女王陛下のお気に入り』

『魂のゆくえ』

『グリーンブック』★

『ROMA/ローマ』

『バイス』

脚色賞

『バスターのバラード』

『ブラック・クランズマン』★

『キャン・ユー・エヴァー・フォーギブ・ミー?/Can You Ever Forgive Me?(原題)』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『アリー/ スター誕生』

撮影賞

『COLD WAR あの歌、2つの心』

『女王陛下のお気に入り』

『ネヴァー・ルック・アウェイ/Never Look Away(原題)』

『ROMA/ローマ』★

『アリー/ スター誕生』

編集賞

『ブラック・クランズマン』

『ボヘミアン・ラプソディ』★

『女王陛下のお気に入り』

『グリーンブック』

『バイス』

美術賞

『ブラックパンサー』★

『女王陛下のお気に入り』

『ファースト・マン』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『ROMA/ローマ』

衣装デザイン賞

『バスターのバラード』

『ブラックパンサー』★

『女王陛下のお気に入り』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』

メイク・ヘアスタイリング賞

『ボーダー/Border(原題)』

『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』

『バイス』★

作曲賞

『ブラックパンサー』

『ブラック・クランズマン』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『犬ヶ島』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

歌曲賞

『ブラックパンサー』“All The Stars”

『RBG/RBG(原題)』“I'll Fight”

『メリー・ポピンズ リターンズ』“The Place Where Lost Things Go”

『アリー/ スター誕生』“Shallow”

『バスターのバラード』“When a Cowboy Trades His Spures for Wings”

録音賞

『ブラックパンサー』

『ボヘミアン・ラプソディ』★

『ファースト・マン』

『ROMA/ローマ』

『アリー/ スター誕生』

音響編集賞

『ブラックパンサー』

『ボヘミアン・ラプソディ』★

『ファースト・マン』

『クワイエット・プレイス』

『ROMA/ローマ』

視覚効果賞

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

『プーと大人になった僕』

『ファースト・マン』★

『レディ・プレイヤー1』

『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

長編アニメ映画賞

『インクレディブル・ファミリー』

『犬ヶ島』

『未来のミライ』

『シュガー・ラッシュ:オンライン』

『スパイダーマン:スパイダーバース』★

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド