[21日 ロイター] - 米歌手アリアナ・グランデ(25)のシングル3曲がビルボードのチャート「ホット100」で1位から3位を独占するという、ビートルズ以来の快挙を成し遂げた。

1位に「7 rings」、2位に「break up with your girlfriend, i’m bored」、3位に「thank u, next」がランクインした。ビートルズは1964年に「キャント・バイ・ミー・ラヴ」「ツイスト・アンド・シャウト」「ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア・シークレット」をチャートに送り込んでいた。

グランデは今回の記録達成について、Twitterで「待って、どうしたの」と書き込んだ。

ビルボードの上位40曲のうち、11曲をグランデの歌が占めるという記録も樹立された。