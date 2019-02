サンエックスストアに、ふわふわなうさぎ姿がとってもかわいい、「リラックマ」たちのぬいぐるみが登場!

2019年3月2日(土)より、全国のリラックマストアなどで順次発売されます。

リラックマストア「お花畑の小さな子うさぎ」テーマぬいぐるみ

「お花畑の小さな子うさぎ」テーマより、うさぎ姿の「リラックマ ぬいぐるみ」が数量限定で登場!

ふわふわなうさぎ姿がとってもかわいい。

ぬいぐるみと、Mサイズぬいぐるみの2タイプがラインナップされています。

ぬいぐるみ

価格:各2,000円(税別)全3種

発売日:2019年3月2日(土)※リラックマのみサンエックスネットショップで3月4日(月)発売

販売店舗:リラックマストア全店、サンエックスネットショップ

「お花畑の小さな子うさぎ」テーマのぬいぐるみ3種。

お昼寝する「リラックマ」のお腹の上には子うさぎが。

「コリラックマ」と「チャイロイコグマ」は、イースターエッグの殻から、「がおー」と飛び出したポーズです。

3匹とも、頭にうさぎのお耳とお花をつけています。

ぬいぐるみ(M)

価格:各3,800円(税別)全2種

発売日:2019年3月2日(土)

販売店舗:リラックマストア全店

「お花畑の小さな子うさぎ」テーマのMサイズぬいぐるみ。

うさぎのお耳のついたずきんとズボンを身に着けた、「リラックマ」と「コリラックマ」の2種がラインナップされています。

ぎゅっと抱きしめたくなる大きめサイズが嬉しい。

お部屋に並べて飾っても素敵です。

コレクションしたくなる、キュートなぬいぐるみ。

お友達へのプレゼントにもぴったりです。

リラックマストアの「お花畑の小さな子うさぎ」テーマぬいぐるみは、2019年3月2日(土)より順次発売です☆

※リラックマストアでは、発売初日に限り、お一人1会計各1点までの販売となります。

※店舗での事前予約などの受付けはございません。

※品切れ等も予想されますので、商品の取り扱いがあるかどうかを事前にお問い合わせの上お出かけください。

© 2019 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2019 Dtimes All Rights Reserved.