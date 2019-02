いまハリウッドで最もノリにノッている男、それがデイミアン・チャゼルである。

批評的に高い評価を得ているわ、興行的にも集客力が高いわ、史上最年少となる32歳でアカデミー最優秀監督賞を受賞するわ、おまけに童顔の可愛らしいイケメンだわ、若干イラッとするくらいに全てを兼ね備えた新生代のフィルムメーカー。

2019年2月現在、人類史上初めて月面歩行を成し遂げた宇宙飛行士、ニール・アームストロングの挑戦を描いた『ファースト・マン』が絶賛公開中だ。

まだ監督作が数本しかないデイミアン・チャゼルについてどこまで深く考察できるか一抹の不安はあるものの、編集部からの依頼があれば、それに応えるのもフリーライターの生きる道。

という訳でフィルムメーカー列伝 第十五回は、デイミアン・チャゼルについて考察してみましょう。

デイミアン・チャゼルは1985年1月19日、アメリカのロードアイランド州プロビデンス生まれ(ちなみに綾瀬はるか、上戸彩、宮粼あおいと同学年です)。

父親はコンピュータサイエンス系のプリンストン大学の教授、母親も中世史学のニュージャージー大学の教師という、かなりの高学歴一家で育った。幼い頃から映画好きだったチャゼルだが、ジャズ好きが高じてミュージシャンになることを決意。毎日必死に練習を重ね、プリンストン高校のバンドでジャズドラマーとして活躍した。

その頃の自分についてチャゼルは、

I was a jazz drummer, and it was my life for a while: what I lived and breathed every day.

と述懐している。しかし哀しいかな、チャゼルは「自分が本物のミュージシャンになれる才能を持っていないこと」を本能的に知ってしまっていた。

There are a lot of musicians in my life. But movies came first for me. That was my original passion.

(私の人生には数多くのミュージシャンが存在しますが、一番最初に出会ったのは映画でした。それが私の最初の情熱となったのです)