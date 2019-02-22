ËÌ¸¶Î¤±Ñ¼ç±é¡Ø±Ç²è ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡Ù Ï·ÊÞÍ·±àÃÏ¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤Ï¡ÄºÇ¶²Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡¸µNGT48¤ÎËÌ¸¶Î¤±Ñ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø±Ç²è ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÍ½¹ðÊÔ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¿·ìÀ÷¤á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ö¡¼¤òÈÈ¤·¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¶²¤í¤·¤¤¸½¾Ý¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø±Ç²è ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÍ·±àÃÏ¡¦¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£Æ±Í·±àÃÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î¼ö¤¤¡×¤¬¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç±ÇÁü²½¡£¿Í¤ò¾è¤»¤º¤Ë²ó¤êÂ³¤±¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê²óÅ¾ÌÚÇÏ¡¢±àÆâ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤ª²½¤±²°Éß¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤Î90¡ó°Ê¾å¤ò¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÏËÌ¸¶¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÅçÆ£»Ò¡¢ÀõÀîÍüÆà¡¢¾¾ÅÄ¤ë¤«¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¤Ê¤ê¡¢¾®µÜÍ¼Ó¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤ÎÁá´õ¡ÊËÌ¸¶¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿½÷Í§Ã£¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤òË¬¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î¼ö¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸Å¤¤ÍÎ´Û¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Áá´õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µ¤ò¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç»î¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¸½¾Ý¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È¼¡¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤¹¤¦¤Á¡¢Áá´õ¤Ï¼ö¤¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¶²¤í¤·¤¤²áµî¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë6¿Í¤Î¾¯½÷¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ½ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ï¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î¡Ö1. ¸Å¤¤ÍÎ´Û¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¯¤Ê¡× ¡Ö2. ¤ª²½¤±²°Éß¤ÇÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¡× ¡Ö3. ÈëÌ©¤Î¶À¤ò¤Î¤¾¤¯¤Ê¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÇË¤ë¤ÈÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤é¤Î¶Ø¤òÈÈ¤·¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¤É¤³¤«¤Ø°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¶²ÉÝ¤Î¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÍ·±àÃÏ¤«¤é¤ÏÃ¯¤âÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢°Å¤¬¤ê¤Ç²¿»ö¤«¤òÁêÃÌ¤·¹ç¤¦Èà½÷¤é¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î½¾¶È°÷¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÀÄ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Êª±¢¤«¤é¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ëÃÝÃæÄ¾¿Í¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡Ù¤Ï5·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø±Ç²è ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÍ·±àÃÏ¡¦¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£Æ±Í·±àÃÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î¼ö¤¤¡×¤¬¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç±ÇÁü²½¡£¿Í¤ò¾è¤»¤º¤Ë²ó¤êÂ³¤±¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê²óÅ¾ÌÚÇÏ¡¢±àÆâ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤ª²½¤±²°Éß¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤Î90¡ó°Ê¾å¤ò¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÏËÌ¸¶¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÅçÆ£»Ò¡¢ÀõÀîÍüÆà¡¢¾¾ÅÄ¤ë¤«¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¤Ê¤ê¡¢¾®µÜÍ¼Ó¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤ÎÁá´õ¡ÊËÌ¸¶¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿½÷Í§Ã£¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤òË¬¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î¼ö¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸Å¤¤ÍÎ´Û¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Áá´õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µ¤ò¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç»î¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¸½¾Ý¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È¼¡¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤¹¤¦¤Á¡¢Áá´õ¤Ï¼ö¤¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¶²¤í¤·¤¤²áµî¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë6¿Í¤Î¾¯½÷¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ½ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ï¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î¡Ö1. ¸Å¤¤ÍÎ´Û¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¯¤Ê¡× ¡Ö2. ¤ª²½¤±²°Éß¤ÇÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¡× ¡Ö3. ÈëÌ©¤Î¶À¤ò¤Î¤¾¤¯¤Ê¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÇË¤ë¤ÈÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤é¤Î¶Ø¤òÈÈ¤·¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¤É¤³¤«¤Ø°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¶²ÉÝ¤Î¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÍ·±àÃÏ¤«¤é¤ÏÃ¯¤âÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢°Å¤¬¤ê¤Ç²¿»ö¤«¤òÁêÃÌ¤·¹ç¤¦Èà½÷¤é¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¤Î½¾¶È°÷¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÀÄ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Êª±¢¤«¤é¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ëÃÝÃæÄ¾¿Í¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó¡Ù¤Ï5·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£