´Ú¹ñ³°¸òÉô¡¡²ÏÌî³°Áê¤Ë¡Ö°ä´¸¡×¡áÅ·¹Ä¼Õºáµá¤á¤¿¹ñ²ñµÄÄ¹ÈãÈ½¤Ç¡¡¡¡
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Ï£²£²Æü¡¢ÆüËÜ¤Î²ÏÌîÂÀÏº³°Áê¤¬Ê¸´îÁê¡Ê¥à¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¡Ë¹ñ²ñµÄÄ¹¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÊ¸µÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡ÊµìÆüËÜ·³¤Î¡Ë°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÌ¾ÍÀ¡¢Âº¸·¤ª¤è¤Ó¿´¤Î½ý¤ò¼£Ìþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜÂ¦¤¬À¿°Õ¤Î¤¢¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜÂ¦¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ä´¸¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤òÀ¯¼£Åª¤Ë²áÅÙ¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÌ¤Íè»Ø¸þ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî³°Áê¤Ï£²£°Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Å·¹Ä¤Ë°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ø¤Î¼Õºá¤òµá¤á¤¿Ê¸µÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿´ÚÆüµÄÏ¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¡£¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÊ¸µÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡ÊµìÆüËÜ·³¤Î¡Ë°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÌ¾ÍÀ¡¢Âº¸·¤ª¤è¤Ó¿´¤Î½ý¤ò¼£Ìþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜÂ¦¤¬À¿°Õ¤Î¤¢¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜÂ¦¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ä´¸¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤òÀ¯¼£Åª¤Ë²áÅÙ¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÌ¤Íè»Ø¸þ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî³°Áê¤Ï£²£°Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Å·¹Ä¤Ë°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ø¤Î¼Õºá¤òµá¤á¤¿Ê¸µÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿´ÚÆüµÄÏ¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¡£¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£