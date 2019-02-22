ÄÆÍî¤Î¶õ¼«ÀïÆ®µ¡¤«¡¢³¤Äì¤ÇÈ¯¸«¡¡»³¸ý¸©¸«Åç²¡¢ÅÉÁõ¤ò³ÎÇ§
¡¡´ÝÌÐµÈÀ®¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤Ï22Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»³¸ý¸©¡¦¸«Åç²¤ÎÆüËÜ³¤¤ËÄÆÍî¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÃÛ¾ë´ðÃÏ¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë½êÂ°¤ÎF2ÀïÆ®µ¡¤È¤ß¤é¤ì¤ëµ¡ÂÎ¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¿¼¤µÌó100¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶õ¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬¥½¥Ê¡¼¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢¿åÃæ¥«¥á¥é¤ÇÅÉÁõ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ÊÈô¹ÔµÏ¿ÁõÃÖ¡Ë¤ÎÍÌµ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÝÌÐ»á¤Ï¡Ö»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·¤Æµß½õ¤µ¤ì¤¿1Åù¶õ°Ó¤Ï2¥«·îÄøÅÙ¡¢2°Ó¤Ï2½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£