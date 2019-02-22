¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦¡Ù¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤Î¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¥á¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥É¡Ù¤Î¥·¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Ê¥ó¤È¡¢¡Ø¥¢¥¤¡¤¥È¡¼¥Ë¥ã »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¡£Âè91²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÂç¤¤¯°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥á¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡õ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¿Ê²½¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î16À¤µª±Ñ¹ñ¤òÀ¸¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷²¦¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡Ê¥·¥¢¡¼¥·¥ã¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹IÀ¤¡Ê¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡Ë¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£À¸¸å¤¹¤°¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤â¼çÄ¥¤·¡¢½¾»ÐËå¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¸¢ÎÏ¤ò¶¼¤«¤¹¡£Îø°¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¯¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÏÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯¡£¸ÉÆÈ¤Ê¼ã¤½÷²¦2¿Í¤Ï¶²¤ì¹ç¤¤¡¢±¢ËÅ±²´¬¤¯µÜÄî¤ÎÃæ¤Ç±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¥¢¡¼¥·¥ã¤È¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥³¥¢¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¡£¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹IÀ¤¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¡Ê1999¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¡Ø¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦ À¤µª¤Î°¦¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ã¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¤20Âå¤«¤é¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤ò±éµ»¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ë¼Â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ï30ºÐÌÜÁ°¤ËÅ·Á³Å÷¤ò´µ¤¤¡¢È±¤ÏÈ´¤±Íî¤Á¡¢È©¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ËÊ¬¸ü¤¤¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌª¤í¤¦¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤ËÇòÊ´¤ò¤Ï¤¿¤¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀÖ¤¤¥«¥Ä¥é¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÍÌ±¤Î²¦¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤Î¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë½÷²¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¥á¥¤¥¯¤ÈÈ±·¿¤È°áÁõ¤¬¤É¤ó¤É¤óÇÉ¼ê¤ËÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÏÅö»þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î¸«»ö¤Ê±éµ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¸ÉÆÈ¤ä´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¤Ï3·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡õ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¿Ê²½¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î16À¤µª±Ñ¹ñ¤òÀ¸¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷²¦¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡Ê¥·¥¢¡¼¥·¥ã¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹IÀ¤¡Ê¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡Ë¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£À¸¸å¤¹¤°¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤â¼çÄ¥¤·¡¢½¾»ÐËå¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¸¢ÎÏ¤ò¶¼¤«¤¹¡£Îø°¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¯¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÏÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯¡£¸ÉÆÈ¤Ê¼ã¤½÷²¦2¿Í¤Ï¶²¤ì¹ç¤¤¡¢±¢ËÅ±²´¬¤¯µÜÄî¤ÎÃæ¤Ç±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¥¢¡¼¥·¥ã¤È¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥³¥¢¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¡£¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹IÀ¤¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¡Ê1999¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¡Ø¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦ À¤µª¤Î°¦¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ã¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¤20Âå¤«¤é¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤ò±éµ»¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ë¼Â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ï30ºÐÌÜÁ°¤ËÅ·Á³Å÷¤ò´µ¤¤¡¢È±¤ÏÈ´¤±Íî¤Á¡¢È©¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ËÊ¬¸ü¤¤¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌª¤í¤¦¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤ËÇòÊ´¤ò¤Ï¤¿¤¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀÖ¤¤¥«¥Ä¥é¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÍÌ±¤Î²¦¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤Î¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë½÷²¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¥á¥¤¥¯¤ÈÈ±·¿¤È°áÁõ¤¬¤É¤ó¤É¤óÇÉ¼ê¤ËÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÏÅö»þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤Î¸«»ö¤Ê±éµ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Î¸ÉÆÈ¤ä´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷²¦ ¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ù¤Ï3·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£