¶Ã°Û¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿CG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¡Ø¥¢¥ê¡¼¥¿¡ÙÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡ª
ÌÚ¾ë¤æ¤¤È¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëÅÁÀâÅªSF¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö½ÆÌ´¡×¤ò¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù(97)¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù(09)¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥É¡¼À½ºî¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ê¡¼¥¿¡§¥Ð¥È¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü22Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¡£ËÜºî¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤¿WETA¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎCG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤Î¸¶ºî°¦¡ª³ÑÅÙ¤ä°ÌÃÖ¤Þ¤Ç´°àú¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ï¡©/[c]2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.
ËÜºî¤ÏÅö½é18Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±12·î¤Ë¸ø³«¤¬±ä´ü¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥ó¥É¡¼¤ÏºòÇ¯²Æ¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å19Ç¯2·î¤Ø¤Î¸ø³«¤Î±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¤³¤Î2ÅÙ¤Î±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸¶ºîÌ¡²è¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¼Ì¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤À¤³¦¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¸µ¡¹¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¸¶ºî¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ç²è²½¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤«¤±¤ë¥¥ã¥á¥í¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÖÈà¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ïºî¶È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢600¥Ú¡¼¥¸¤â¤Î¡È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤»ñÎÁ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¡È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡¢À©ºî¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î»ý¤Ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¢´°àú¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥¿¤¬ÌÜ¤Î²¼¤Ë·ì¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢°ÌÃÖ¤¬¾¯¤·¤À¤±Äã¤¯¡¢¶ÊÀþ¤Î³ÑÅÙ¤¬¾¯¤·¤À¤±°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¸¶ºî¤Î²¿¥Ú¡¼¥¸¤Î¤É¤³¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸¶ºî¤ÎÄÌ¤ê¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÈÈùÌ¯¤Ë¹½À®¤¬°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Íî¤Á¤ëÎÞ¤ò¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç»Â¤ë¥³¥Þ¤âÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¤Ã¤È¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡×¤È¡¢À£Ê¬°ã¤ï¤Ì¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃé¼Â¤Ë¸¶ºî¤Î¡È¼Â¼Ì²½¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØX-MEN:¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¡Ù(06)¤ä¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È Îµ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿²¦¹ñ¡Ù(13)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ËÜºî¤ÇºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¿Ö¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥ì¥Ê¡¼¥É¡¦¥¦¡¼¤¬±é¤¸¤¿¥¥Ì¥Ð¤¬¥Ð¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬¥Ð¡¼¤«¤é½÷À¤ò2¿ÍÇØÉé¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ËÜÊª¤Î¥ì¥Ê¡¼¥É¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¸µ¡¹¥ì¥Ê¡¼¥É¤ÎÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤ÎÂÎ¤ò¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤ï¤º¤«5¡¢6¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¢¥ê¡¼¥¿¤¬¿åÃæ¤ÇÆ°¤¯¥·¡¼¥ó¡×¤â¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½Å¤¤ÂÎ¤ò»ý¤Ä¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤¬¿å¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Í¤ËÆ±¤¸½Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æü¡¹¿ÊÊâ¤¹¤ë±Ç²èµ»½Ñ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï°Ì´¤Î¤è¤¦¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¿å¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤Ú¤¿¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ±¤ÎÆ°¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏLOKI¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤¤¬Àµ³Î¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤·¡¢°ìÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥ê¡¼¥¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿Â¿¤¯¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡£
ºîÉÊ¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Ä¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¿ô¡¹¤òÌÜ·â¤·¡¢¿ì¤¤¤·¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¶Ã¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊMovie Walker¡¦¼èºà¡¦Ê¸/µ×ÊÝÅÄ ÏÂÇÏ¡Ë