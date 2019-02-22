·ðÌó²È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤Î¸©¡©¡¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÀ¸³è°Õ¼±Ä´ºº
¡¡ºÇ¶á¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¸©Ì±À¡£¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤¬Á´¹ñ¤Î20 ºÐ¡Á59 ºÐ¤ÎÃË½÷4,700 ¿Í¡Ê³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©100 ¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö47 ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ À¸³è°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¦Î¹¹Ô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸·×·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ïº£²ó¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ðÌó²È¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿1 °Ì¤Ï¡Öº´²ì¸©¡×¡Ê62.0¡ó¡Ë¡¢2 °Ì¤Ï60.0¡ó¤Ç¡Ö¿·³ã¸©¡×¡Ö°¦ÃÎ¸©¡×¡ÖÂçºåÉÜ¡×¤Î3ÉÜ¸©¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£È¿ÂÐ¤ËÏ²Èñ²È¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÅçº¬¸©¡×¡Ê44.0¡ó¡Ë¤Ç¡¢°Ê²¼¡Ö½©ÅÄ¸©¡×¡Ê42.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©¡×¡Ê40.0¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²È·×Êí¡¢¶âÍ»ÃÎ¼±¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×¤Ï1¥«·î¤Î¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤â¡¢2°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç1°ÌÏ¢È¯¤Î¡Ö·²ÇÏ¸©¡×¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ï²Èñ¸©¤À¤Ã¤¿¡Ö½©ÅÄ¸©¡×¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÃùÃß¾å¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¾å¼ê¤¯Ãù¤á¤ë¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£·ðÌó¸©¤Îº´²ì¸©¤Ï¡¢ÃùÃß¾å¼ê¤Ç¤â3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃùÃß³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡£¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤µ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³Æ¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú47 ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¸©Ì±¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¿¥¤¥×¡Û
•¥Þ¥Í¡¼¥¿¥¤¥×¥é¥ó¥¥ó¥° ¡È·ðÌó²È¡É1 °Ì¤Ï¡Öº´²ì¸©¡×
•·ðÌó²ÈÃË»Ò1 °Ì¤Ï¡Öº´²ì¸©¡×¡¢·ðÌó²È½÷»Ò1 °Ì¤Ï¡ÖÂçºåÉÜ¡×¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡×
•¥Þ¥Í¡¼¥¿¥¤¥×¥é¥ó¥¥ó¥° ¡È¼«Ê¬¤ÏÏ²Èñ²È¤À¤È»×¤¦¡É1 °Ì¤Ï¡ÖÅçº¬¸©¡×
•¥Þ¥Í¡¼ÃÎ¼±¤Ë¼«¿®¤¢¤ê 1 °Ì¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×
•²È·×´ÉÍý¤¬ÆÀ°Õ 1 °Ì¡Ö°ñ¾ë¸©¡× ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ 1 °Ì¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡×
¡Ú47 ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¥Þ¥Í¡¼´ØÏ¢¤ÎÀ¸³è½¬´·¡Û
•²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë 1 °Ì¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×
•ºâÉÛ¤ÎÃæ¤ò¤¤¤Ä¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ 1 °Ì¡ÖÊ¡°æ¸©¡×
•·²ÇÏ¸©Ì±¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ1 °Ì¡ª¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÂ¿ÍÑ¡É¤È¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¾ÃÈñ¡É¤Ç¤â1 °Ì
•1 ¥«·î¤Î¤ª¤³¤Å¤«¤¤ 1 °Ì¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×
¡Ú47 ÅÔÆ»ÉÜ¸© ÃùÃß»ö¾ð¡Û
•¡ÈÃùÃß¾å¼ê¡É1 °Ì¤Ï¡Ö½©ÅÄ¸©¡×¡ÖÉÙ»³¸©¡×¡£ ÃËÀ¤Ç¤Ï1 °Ì¡Ö½©ÅÄ¸©¡×¡¢½÷À¤Ç¤Ï1 °Ì¡Ö»³Íü¸©¡×
•Ëè·î¥³¥Ä¥³¥ÄÃùÃß 1 °Ì¡ÖÊ¡°æ¸©¡×
•ÃùÃß³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡¢2 °Ì¡Ö»°½Å¸©¡×3 °Ì¡ÖÂçºåÉÜ¡×
¡Ú47 ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¾ÃÈñ·¹¸þ¡Û
•¿©»ö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÅçº¬¸©¡×
•·ò¹¯¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÀÐÀî¸©¡×
•ÄÌ¿®¡¦¥±¡¼¥¿¥¤¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡Ö½©ÅÄ¸©¡×
•¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÀéÍÕ¸©¡×¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×
•ÈþÍÆ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÆÊÌÚ¸©¡×¡ÖÆàÎÉ¸©¡×¡ÖµÜºê¸©¡×
•¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û ¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×
•»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÅçº¬¸©¡×
•¥²¡¼¥à¡¦¥Û¥Ó¡¼¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡Ö¹âÃÎ¸©¡×
•¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡Ö¿·³ã¸©¡×
•¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÀÅ²¬¸©¡×
•¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÅçº¬¸©¡×¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¶â³Û ¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÂçºåÉÜ¡×
•½»Âð¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡Ö½©ÅÄ¸©¡×¡Ö²Æì¸©¡×
•²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡Ö¼¯»ùÅç¸©¡×
•Í§¿Í¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÊ¡°æ¸©¡×¡Ö»³Íü¸©¡×
•Îø°¦¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤ 1 °Ì¡ÖÀÐÀî¸©¡×
•¼«¿È¤Î·ëº§¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Ë¤«¤±¤¿¶â³Û 1 °Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×
¡Ú47 ÅÔÆ»ÉÜ¸© Î¹¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡Û
•¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÎËþÂÅÙ ¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¡×¡£ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ÎËþÂ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¼«Á³·Ê´Ñ¡×¡Ö¿©»ö¡×
•½Õ¤Îºù¤¬¤¤ì¤¤¼«Ëý 1 °Ì¡ÖÀÄ¿¹¸©¡×
•½©¤Î¹ÈÍÕ¤¬¤¤ì¤¤¼«Ëý 1 °Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¡×
•Åß¤ÎÀã·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¼«Ëý1 °Ì ¡ÖËÌ³¤Æ»¡×
¡Ú4¤Ä¤Î¹ñÌ±¿©¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¦¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¡Ë¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¬¹¥¤¡©¡Û
•¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¸© 1 °Ì¡Ö»³·Á¸©¡×
•¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Âç¹¥¤¸© 1 °Ì¡Ö¹Åç¸©¡×
•¤½¤ÐÂç¹¥¤¸© 1 °Ì¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×
•¤¦¤É¤óÂç¹¥¤¸© 1 °Ì¡Ö¹áÀî¸©¡×