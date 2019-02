by Tim ten Cate北米を中心としてシカやトナカイ、カリブーなどシカ科の動物を襲う「CWD(慢性消耗病)」は、2000年代に大きな問題となったBSE(牛海綿状脳症)と同様の「プリオン病」です。CWDに感染した鹿の肉をあえて食べる人はいないはずですが、過去、アメリカでは宴席で出された肉がCWDに感染した鹿のものだったという事例があり、食べた人の健康状態を追跡調査したレポートが存在しています。Six-year follow-up of a point-source exposure to CWD contaminated venison in an Upstate New York community: risk behaviours and health outcomes 200... - PubMed - NCBIhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25225155Zombie deer disease: What happened to 200 people who ate CWD meathttps://www.usatoday.com/story/news/health/2019/02/21/zombie-deer-disease-what-happened-people-ate-cwd-meat/2926840002/BSEが「狂牛病」と呼ばれるように、CWDは「狂鹿病」や「ゾンビ鹿病」などと呼ばれることがあります。本当に鹿がゾンビ化するわけではないものの、感染するとまずは歩き方に変化が現れます。続いて、周囲に無関心になって孤立した生活を送るようになり、体重が減少。体が震えたり、同じところをぐるぐる歩き回ったり、神経過敏になったりという症状が現れます。唾液の量や歯ぎしりの回数、飲む水の量と排尿回数が増加。最後には、増加した唾液を原因とした誤嚥性肺炎や飢えが原因で死ぬとのこと。初めてCWDが報告されたのは1967年、コロラド州の収容施設にいたミュールジカの事例でした。異常な症状から、未知の病気であることはわかったものの、それがプリオン病の一種であるとわかるのには10年以上が必要でした。その間に、野生の個体でも同じような症状が見つかり、2019年1月までにアメリカでは24州・251郡で感染例が確認されています。Occurrence | Chronic Wasting Disease (CWD) | Prion Disease | CDChttps://www.cdc.gov/prions/cwd/occurrence.html人への感染の可能性についての貴重な事例が、2005年に発生した「宴会で出された鹿の肉が、CWDに感染した鹿のものだった」という出来事です。宴会はニューヨーク州オネイダ郡の消防隊が企画したもので、肉が感染した鹿のものだったということは後日の調査で判明しました。オネイダ郡CWD監視プロジェクトでは、肉を食べた人のうち81名の協力を得て、2005年から2011年まで6年にわたる追跡調査を実施しました。その結果、協力者の鹿肉消費量が6年で減少したことはわかったものの、健康状態の著しい変化を挙げた人はおらず、視力低下、心臓病、2型糖尿病、体重変化、高血圧、関節炎に関しては加齢によるものであると結論付けられました。ただし、カルガリー大学アルバータ・プリオン調査研究所の資金提供を受けて2009年から行われている「CWD感染の可能性」の研究において、CWDに感染したオジロジカの肉を3年間にわたって与えられたマカク5頭のうち、3頭がCWD陽性になったことがわかっています。by Olivier Guillardカナダ食品検査庁のプリオン研究者であるStefanie Czub氏が主導するこのプロジェクトではマカク18頭を用いた研究が行われていて、上述の事例のほかに、CWDプリオンを脳に注射されたマカクもCWDに感染したとのこと。Macaque study heightens concerns about human susceptibility to CWDhttps://www.jsonline.com/story/sports/columnists/paul-smith/2017/06/28/macaque-study-heightens-concerns-human-susceptibility-cwd/430046001/現在のところCWDが人間に感染した事例はないものの、鹿と比べて人間に近い霊長類は感染するとわかっていることから、将来的に人間がCWDに感染する可能性は十分にあると指摘されています。