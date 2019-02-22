Á´Á³¥æ¥ë¤¯¤Ê¤¤¡ª¡¡¸ÍÄÍ¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡¦¥¦¥Ê¥·¡¼¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÙ¤«¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤¬¤¤¤ë¡£¸ÍÄÍ¶è¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¥Ê¥·¡¼¡×¤À¡£
°Ê²¼²èÁü¤Ï¡Ö¸ÍÄÍ¶è¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¦¥Ê¥·¡½¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤è¤ê
¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤æ¤ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¸ÍÄÍ¶è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¿´Í¥¤·¤¤¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤Îµí¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÊ¿¸ÍÃÏ¶è¡Ê¸ÍÄÍ¶è¡Ë¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÍ¤Ê¤·¡×¡£ÆÃµ»¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥Ê¥·¡¼¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¦¥Ê¥·¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¥¦¥Ê¥·¡¼¤ÎºÙ¤«¤¤¿§»ØÄê
²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶èÌò½ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ÍÄÍ¶è¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¦¥Ê¥·¡¼¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¾å¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥Ê¥·¡¼¤Î¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯»ØÄê¤¬¤¢¤ë¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÑ¿ÆÀÚ¤À¤¬¡¢¾¯¡¹ºÙ¤«¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë...¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÇÛ¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤Î¿Þ·ÁÅù¤È½Å¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¬Äê¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤æ¤ë¤¯¤Ê¤¤µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Þ·ÁÅù¤È½Å¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ßÎã
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ï2019Ç¯2·î21Æü¡¢¸ÍÄÍ¶èÌò½êÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ»ÈÍÑµ¬Äê¤ÏÁ´Á³¤æ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¥¦¥Ê¥·¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ÊÖÅú¡£2009Ç¯¤Î¶èÀ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¦¥Ê¥·¡¼¡£¶èÌ±¤Ë¤è¤ê°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¸øÊç¤ÎËö¡¢ÀìÌç²È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¥¦¥Ê¥·¡¼¤¬¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Þ·ÁÅù¤È½Å¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ÈÍÑµ¬Äê¤Ï¾¯¡¹¸·¤·¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇØ·Ê¤¬ÌµÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
¤È»ØÅ¦¡£²£ÉÍ»Ô¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅªÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃÎ¤é¤ìÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¥¦¥Ê¥·¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È½Ò¤Ù¡¢
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¦¥Ê¥·¡½¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤éÂçÊÑ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÃ´Åö¼Ô¤ÏÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¤½¤¦¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£