¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹À½ºîÈëÏÃ¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Ë´¶¼Õ
¡¡±Ç²è¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¡Ê16¡Ë¤ÇÂè89²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¦µÓ¿§¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤¬¡¢·É°¦¤¹¤ë¹õ¿Íºî²È¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²½éÍèÆü¡£¤¤¤ÁÁá¤¯ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¥×¥é¥óB¡ÊÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥ÈÎ¨¤¤¤ëÀ½ºî²ñ¼Ò¡Ë¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡1970Ç¯Âå¡¢N.Y.¥Ï¡¼¥ì¥à¤¬ÉñÂæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¥¥¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ë¤È22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¹õ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÈÅÜ¤ê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âè76²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÊì¿Æ¥·¥ã¥í¥ó¤òÇ®±é¤·¤¿¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¦¥¥ó¥°¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè91²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿µÓ¿§¾Þ¡Ê¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥ì¥¸¡¼¥Ê¡Ë¡¢ºî¶Ê¾Þ¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ë¡Ë¤Î3ÉôÌç¤Ç·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡2Ç¯Á°¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢ÆÉ¤ß°ã¤¤¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ê¼õ¾Þºî¤ò¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤È¸í¤Ã¤ÆÈ¯É½¡Ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤âº¨¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë»×¤¤Çº¤à¹õ¿ÍÀÄÇ¯¤ÎÊª¸ì¤¬ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÈ¯É½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Ï1¿Í¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æµ¤³Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµÓ¿§¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¿ô¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÈà¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¼«¤é¤¬¾·¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá·àÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼ã¤¤2¿Í¤¬¤¿¤À½ã¿è¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÌÇ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤ÊÎÏ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îø¿Í¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¤°¦¤Î»Ñ¤È¹õ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤Ê°·¤¤¡¢2¤Ä¤ÎÀ¼¤ò¸«»ö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¾ðÇ®¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¶¦´¶¤·¡¢À½ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥Ö¥é¥Ã¥ÉÎ¨¤¤¤ë¥×¥é¥óB¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤ÎºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØMedicine for Melancholy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤«¤é3ºîÏ¢Â³¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÆ»¤òÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿À½ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¶âÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤à±Ç²è¿Í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¸ý½Ð¤·¤»¤º¡¢¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÉáÄÌ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢´ÆÆÄ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎÃË¤À¤è¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÈÅÜ¤ê¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤½ã°¦¤¬¾ð´¶Ë¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¥¦¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥¦¥¡¥¤´ÆÆÄ¤ÎºîÉ÷¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤½¤Î±ÇÁüÈþ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¥¤à½÷À¤Î¿´¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¥¹¡¼¤Ã¤ÈÝî¤ßÅÏ¤ë¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ø²ÖÍÍÇ¯²Ú¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡É¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¡£¿·ºî¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡º£²ó¡¢¿Í´Ö¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤ËALEXA 65¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥µ¥¤¥º¤¬2¡§1¡Ë¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë»ä¤Ï¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£É½¾ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¤È¼Ì¿¿¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ºäÅÄÀµ¼ù¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï2·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡1970Ç¯Âå¡¢N.Y.¥Ï¡¼¥ì¥à¤¬ÉñÂæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¥¥¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ë¤È22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¹õ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÈÅÜ¤ê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âè76²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÊì¿Æ¥·¥ã¥í¥ó¤òÇ®±é¤·¤¿¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¦¥¥ó¥°¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè91²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿µÓ¿§¾Þ¡Ê¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥ì¥¸¡¼¥Ê¡Ë¡¢ºî¶Ê¾Þ¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ë¡Ë¤Î3ÉôÌç¤Ç·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡2Ç¯Á°¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢ÆÉ¤ß°ã¤¤¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ê¼õ¾Þºî¤ò¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤È¸í¤Ã¤ÆÈ¯É½¡Ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤âº¨¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë»×¤¤Çº¤à¹õ¿ÍÀÄÇ¯¤ÎÊª¸ì¤¬ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÈ¯É½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Ï1¿Í¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æµ¤³Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµÓ¿§¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¿ô¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÈà¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¼«¤é¤¬¾·¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Èá·àÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼ã¤¤2¿Í¤¬¤¿¤À½ã¿è¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÌÇ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤ÊÎÏ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îø¿Í¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¤°¦¤Î»Ñ¤È¹õ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤Ê°·¤¤¡¢2¤Ä¤ÎÀ¼¤ò¸«»ö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¾ðÇ®¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¶¦´¶¤·¡¢À½ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥Ö¥é¥Ã¥ÉÎ¨¤¤¤ë¥×¥é¥óB¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤ÎºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØMedicine for Melancholy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤«¤é3ºîÏ¢Â³¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÆ»¤òÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿À½ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¶âÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤à±Ç²è¿Í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¸ý½Ð¤·¤»¤º¡¢¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÉáÄÌ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢´ÆÆÄ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎÃË¤À¤è¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÈÅÜ¤ê¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤½ã°¦¤¬¾ð´¶Ë¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¥¦¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥¦¥¡¥¤´ÆÆÄ¤ÎºîÉ÷¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤½¤Î±ÇÁüÈþ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¥¤à½÷À¤Î¿´¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¥¹¡¼¤Ã¤ÈÝî¤ßÅÏ¤ë¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ø²ÖÍÍÇ¯²Ú¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡É¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¡£¿·ºî¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡º£²ó¡¢¿Í´Ö¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤ËALEXA 65¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥µ¥¤¥º¤¬2¡§1¡Ë¤È¤¤¤¦¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë»ä¤Ï¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£É½¾ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¤È¼Ì¿¿¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ºäÅÄÀµ¼ù¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï2·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£