¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¹¶·âÂ®ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¥í¥·¥¢¡¢2°Ì¤ËËÌÄ«Á¯
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄFancy Bea¤ä¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÁÈ¿¥Sofacy¤Î³èÆ°¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¿¯Æþ¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¤¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶ÈCrowdStrike¤Ï2·î19Æü¡¢3Ëü·ï°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°»ö·ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¶¼°ÒÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÏÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¿¯Æþ¤ËÍ×¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥¯¤Å¤±¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤é¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î¿¯Æþ¤«¤é¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥À¥¦¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤ò¤ï¤º¤«18Ê¬¤Ç´°Î»¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ2»þ´Ö20Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È8ÇÜ¶á¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3°Ì¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ4»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£4°Ì¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ç5»þ´Ö¶¯¡£5°Ì¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁÈ¿¥Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤Ç¡¢ºî¶È»þ´Ö¤Ï9»þ´Ö42Ê¬¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CrowdStrike¤Ï¡¢¿¯Æþ¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ò½Å»ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î¹¶·â³«»Ï¤«¤éÆâÉô¤Ø¤Î¿¯Æþ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃ¥¼è¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Îºî¶È¤¬Â®¤±¤ì¤ÐÂ®¤¤¤Û¤É¡¢ËÉ¸æ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¤ß¤ËÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£CrowdStrike¤Ï¸µÊÆ¶õ·³Âçº´¤ÎJohn Body¤¬·³»ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¡¢OODA¡Ê¥¦¡¼¥À¡Ë¥ë¡¼¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OODA¤Ï´Ñ»¡¡Êobserve¡Ë¤ÈÊý¸þ¤Å¤±¡Êorient¡Ë¡¢·èÄê¡Êdecide¡Ë¡¢¼Â¹Ô¡Êact¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¿×Â®¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î°Õ»×·èÄêÊýË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
OODA¥ë¡¼¥×¤ÏÀ¯¼£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡£¥Ï¥Ã¥«¡¼¤é¤Ï¤³¤ÎÍýÏÀ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÍ×¤Êµ¡Ì©¤òÅð¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶ÈCrowdStrike¤Ï2·î19Æü¡¢3Ëü·ï°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°»ö·ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¶¼°ÒÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÏÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¿¯Æþ¤ËÍ×¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥¯¤Å¤±¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤é¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î¿¯Æþ¤«¤é¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥À¥¦¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤ò¤ï¤º¤«18Ê¬¤Ç´°Î»¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ2»þ´Ö20Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È8ÇÜ¶á¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3°Ì¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ4»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£4°Ì¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ç5»þ´Ö¶¯¡£5°Ì¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁÈ¿¥Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¼Ô¤Ç¡¢ºî¶È»þ´Ö¤Ï9»þ´Ö42Ê¬¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CrowdStrike¤Ï¡¢¿¯Æþ¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ò½Å»ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î¹¶·â³«»Ï¤«¤éÆâÉô¤Ø¤Î¿¯Æþ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃ¥¼è¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Îºî¶È¤¬Â®¤±¤ì¤ÐÂ®¤¤¤Û¤É¡¢ËÉ¸æ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¤ß¤ËÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£CrowdStrike¤Ï¸µÊÆ¶õ·³Âçº´¤ÎJohn Body¤¬·³»ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¡¢OODA¡Ê¥¦¡¼¥À¡Ë¥ë¡¼¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OODA¤Ï´Ñ»¡¡Êobserve¡Ë¤ÈÊý¸þ¤Å¤±¡Êorient¡Ë¡¢·èÄê¡Êdecide¡Ë¡¢¼Â¹Ô¡Êact¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¿×Â®¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î°Õ»×·èÄêÊýË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
OODA¥ë¡¼¥×¤ÏÀ¯¼£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡£¥Ï¥Ã¥«¡¼¤é¤Ï¤³¤ÎÍýÏÀ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÍ×¤Êµ¡Ì©¤òÅð¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£