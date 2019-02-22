°ËÃ°½½»°¤µ¤ó¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÃÏ¤òºî¤Ã¤¿ÇÐÍ¥»þÂå¤Î¶ÈÀÓ
2·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ø¥±¥È¥ëVOL.47¡Ù¤Ï¡¢ÆÃ½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ö°ËÃ°½½»°¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î·æºî¤ò»Ä¤·¤¿°ËÃ°½½»°¤µ¤ó¤òÂçÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÃ°¤µ¤ó¤ò¸ì¤ëºÝ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤·¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÃÏ¤òºî¤Ã¤¿ÇÐÍ¥»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÕÇ¯¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿°ËÃ°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÃÏ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø±¡¤Ç¼Çµï¤ò³Ø¤ó¤À°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¡¢1960Ç¯1·î¡¢26ºÐ¤Î»þ¤ËÂç±Ç¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î·ÝÌ¾¤Ï¡Ö°ËÃ°°ì»°¡Ê1967Ç¯¤Ë°ËÃ°½½»°¤Ø¤È²þÌ¾¡Ë¡×¡£¤½¤Îº¢¤ÎÂç±Ç¼ÒÄ¹¡¦±ÊÅÄ²í°ì¤µ¤ó¤¬¡¢Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø·ù¤¤·ù¤¤·ù¤¤¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ØÃË¤ÏñÙ¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¶äºÂ¤Î¤É¤éÇ¡Ù¡Øµ¶Âç³ØÀ¸¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÍâÇ¯¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦»ÔÀîÖÂ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¹õ¤¤½½¿Í¤Î½÷¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤òºÇ¸å¤Ë¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤ÏÂç±Ç¤òÂà¼Ò¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡ØÍýÍ³¤Ê¤È¿¹³¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥ì¥¤¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡ØËÌµþ¤Î55Æü¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¸«Ê¹¤·¤¿¤â¤Î¤òµ¢¹ñ¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢µ©Âå¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂà¶þÆüµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1963Ç¯11·î¡£¡ØËÌµþ¤Î55Æü¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥¸¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¡Ê¤·¤«¤â¡¢ÂçÊÁ¡ª¡Ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«»ö¤Ë½Ð±é¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥¸¥à¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¸å¤Î1965Ç¯¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¸å¤ËºÊ¤È¤Ê¤ëµÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î²ÈÂ²¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Ç¤Ï¼çÌò¤Î¸÷¸»»áÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìµ¤¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â1983Ç¯¡¢50ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØºÙÀã¡Ù¡Ø²ÈÂ²¥²¡¼¥à¡Ù¡Øµï¼ò²°Ãû¼£¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢°ËÃ°¤µ¤ó¤Ï¥¥Í¥Þ½ÜÊó¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤äÊóÃÎ±Ç²è¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÉ¾²Á¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥±¥È¥ëVOL.47¡Ê2019Ç¯2·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë