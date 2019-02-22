½÷»ÒÂçÀ¸¡¢ZOZOTOWN¤Î¥Ä¥±Ê§¤¤»Ä³Û¤¬50Ëü±ß¡Äº£¤É¤¤Î¼Ú¶â»ö¾ð
¡Ö¥Ä¥±Ê§¤¤¤À¤È¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·î10Ëü±ß¶á¤¯Ê§¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦É÷Â¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏZOZOTOWN¤Î¥Ä¥±Ê§¤¤¤Î»Ä³Û¤¬50Ëü±ß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½÷»ÒÂçÀ¸¤À¡£ZOZOTOWN¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ä¥±Ê§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ç¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍøÂ©¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤ì¤â¡Èº£¤É¤¤Î¼Ú¶â¡É¤Î·Á¤À¤í¤¦¡£
¡Ö2¤«·î°ÊÆâ¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤µ¤é¤Ë2½µ´Ö¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤éÁÊ¾Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉÝ¤¤¤Î¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡LINE¤ÎÍúÎò¤¬¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ë!? ¡Ö¶áÌ¤Íè¤Î¼Ú¶âÁü¡×¤òÍ½Â¬¤¹¤ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ÙÊ§¤¤±äÂÚÍúÎò¤¬¡¢¼Â¤ÏÍ»»ñÈ½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Î»ÙÊ§¤¤ÍúÎò¡¢¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷ÍúÎò¡¢SNSÍøÍÑ¾õ¶·¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢AI¤¬Í»»ñÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÎÉÛ»ÜÂÀÏºµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï°û¿©¤äÇã¤¤Êª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬QR¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î·èºÑÍúÎò¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥ê¥Ú¥¤¡£¤½¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡Ø¼ÇËã¿®ÍÑ¡Ù¤È¤¤¤¦¿®ÍÑ¾ðÊó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¼«¿È¤ÎÂ°À¤ä¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤µ¤ì¡¢¿®ÍÑÅÙ¤¬³Ê¤Å¤±¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ê¥Ú¥¤¤¬Í»»ñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖJ.Score¡×¤Ë¤è¤ë¡¢AI¥¹¥³¥¢¡¦¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¼ÇËã¿®ÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï150¤¢¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¹àÌÜ¤ËÂ¿¤¯¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¡£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¾ò·ï¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºòÇ¯11·î27Æü¤Ë¤ÏLINE¤¬¶ä¹Ô¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ö²Ý¶â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëLINE¥²¡¼¥à¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Ý¶â¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞLINE¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£LINE¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¾õ¶·¤ò´ð¤ËAI¤¬Í»»ñÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹â¼ýÆþ¤À¤È¤«¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¥Ð¥«¤Ã¤Ý¤¤¤«¤éÄã¼ýÆþ¤À¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£·è¤·¤Æ¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤ÏSNS¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Î¿ô¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿ô¤äÂ°À¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢Í»»ñ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µ»½Ñ¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¼Ú¶â¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µÞ¤Ê½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤½¤ì¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼Ú¶âÇò½ñ ¡½
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏZOZOTOWN¤Î¥Ä¥±Ê§¤¤¤Î»Ä³Û¤¬50Ëü±ß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½÷»ÒÂçÀ¸¤À¡£ZOZOTOWN¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ä¥±Ê§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ç¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍøÂ©¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤ì¤â¡Èº£¤É¤¤Î¼Ú¶â¡É¤Î·Á¤À¤í¤¦¡£
¡Ö2¤«·î°ÊÆâ¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤µ¤é¤Ë2½µ´Ö¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤éÁÊ¾Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉÝ¤¤¤Î¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡LINE¤ÎÍúÎò¤¬¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ë!? ¡Ö¶áÌ¤Íè¤Î¼Ú¶âÁü¡×¤òÍ½Â¬¤¹¤ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ÙÊ§¤¤±äÂÚÍúÎò¤¬¡¢¼Â¤ÏÍ»»ñÈ½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Î»ÙÊ§¤¤ÍúÎò¡¢¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷ÍúÎò¡¢SNSÍøÍÑ¾õ¶·¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢AI¤¬Í»»ñÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÎÉÛ»ÜÂÀÏºµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï°û¿©¤äÇã¤¤Êª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬QR¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î·èºÑÍúÎò¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥ê¥Ú¥¤¡£¤½¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡Ø¼ÇËã¿®ÍÑ¡Ù¤È¤¤¤¦¿®ÍÑ¾ðÊó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¼«¿È¤ÎÂ°À¤ä¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤µ¤ì¡¢¿®ÍÑÅÙ¤¬³Ê¤Å¤±¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ê¥Ú¥¤¤¬Í»»ñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖJ.Score¡×¤Ë¤è¤ë¡¢AI¥¹¥³¥¢¡¦¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¼ÇËã¿®ÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï150¤¢¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¹àÌÜ¤ËÂ¿¤¯¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¡£¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¾ò·ï¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºòÇ¯11·î27Æü¤Ë¤ÏLINE¤¬¶ä¹Ô¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ö²Ý¶â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëLINE¥²¡¼¥à¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Ý¶â¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞLINE¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£LINE¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¾õ¶·¤ò´ð¤ËAI¤¬Í»»ñÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹â¼ýÆþ¤À¤È¤«¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¥Ð¥«¤Ã¤Ý¤¤¤«¤éÄã¼ýÆþ¤À¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£·è¤·¤Æ¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤ÏSNS¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Î¿ô¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿ô¤äÂ°À¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢Í»»ñ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µ»½Ñ¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¼Ú¶â¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µÞ¤Ê½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤½¤ì¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼Ú¶âÇò½ñ ¡½