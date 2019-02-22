C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â²×Î©¤ÁÏª¤ï¡¡¥¢¥È¥ì¥Á¥³µ¼Ô¤Î¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¤«¤¤¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ä
¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤Ë0-2¤È´°ÇÔ¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¡¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¸«¤»¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤ÎÂè1Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç0-2¤È´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç»î¹çÃæ¤Ë¸«¤»¤¿¡È5ËÜ»Ø¥Ý¡¼¥º¡É¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â²×Î©¤Á¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢ºò²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤éÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¤ÏÈá´ê¤Î²¤½£²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°ÌÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤È¤¤¤¦¶¯¹ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè1Àï¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾33Ê¬¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½DF¥Û¥»¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤ÎÆ±38Ê¬¤ËÆ±ÂåÉ½DF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥Ç¥£¥ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤ËµÊ¤·¤¿2¼ºÅÀ¤«¤é°ìÌðÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ0-2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ø¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬»î¹çÃæ¤Ë¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¢¥È¥ì¥Á¥³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌî¼¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÒ¼ê¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢5ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ø¤ò¹¤²¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ÏCLÌµ´§¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼«¿È¤Ï5ÅÙ¤Î²¤½£À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¨¥Á¡¼¥à¤Îµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²×Î©¤ÁÏª¤ï¡¡¡Ö¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤Ï¥¼¥í¤À¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òÄÌ¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¤«¤¤¥í¥Ê¥¦¥É¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÂÁá¤Ë¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤·¤¿¤è¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó5ËÜ¤Î»Ø¤ò¹¤²¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¡¢¡ÖËÍ¤ÏCL¤ò5²ó¤âÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤Ï¥¼¥í¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGIVE ME SPORT¡×¤â¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â¥¢¥È¥ì¥Á¥³¤Îµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢5ÅÙ¤ÎCLÍ¥¾¡¤ò¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤ÆÊó¤¸¡¢¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¼«¿È¤ÎÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÍð¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤â¤È¤Æ¤â²×Î©¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç3ÅÀº¹°Ê¾å¤Î¾¡Íø¤¬ÆÍÇË¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÈCLÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¤³¤ÎµçÃÏ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë