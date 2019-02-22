¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡ß¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥Ï¥Þ¡¼¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÃË½÷Ê¿ÅùºÛÈ½¡ÉÉÁ¤¯¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥Ö¡×Í½¹ðÊÔ
¡¡¡Ö¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¡¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Î¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¼Âºß¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥Ö¡¡Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂçµÕÅ¾¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷ÀºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢85ºÐ¤Îº£¤Ê¤ª¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ë¡¼¥¹¡¦¥®¥ó¥º¥Ð¡¼¥°¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÈRBG¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Èà½÷¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖRBG¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤¬Âè91²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1970Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤ËÄ©¤ó¤À¼ã¤«¤ê¤·¥ë¡¼¥¹¤ò¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡×¤Î¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥Ï¥Þ¡¼¡¢¡Ö¥ß¥¶¥ê¡¼¡×¤Ç¥ª¥¹¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¥ã¥·¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ä¤é¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°µÎÏ¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃË½÷º¹ÊÌ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥¹¡Ê¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢É×¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ê¥¢¡¼¥ß¡¼¡¦¥Ï¥Þ¡¼¡Ë¤«¤éÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤âÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥¹¤¬Ä©¤ó¤ÀºÛÈ½ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¡¢Èà½÷¤¬Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸½÷À¤Î¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á²ð¸îÊä½õ¤Î¿½ÀÁ¤òµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡ÈÃËÀ¤Î¸¢Íø¡É¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëºÛÈ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥Ö¡¡Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂçµÕÅ¾¡×¤Ï3·î22Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡£