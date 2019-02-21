ÉÔ¾Í»ö¤Ç¼õÃíÄä»ß¤Î¥ä¥Þ¥È¤Î°ú¤Ã±Û¤·»Ò²ñ¼Ò ¡Ö3·îÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
ÂðÇÛºÇÂç¼ê¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤¬¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ç¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë°ú¤Ã±Û¤·»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥à¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡×¤Î3·îÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£NHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ËèÇ¯3·î¤È4·î¤ÏÅ¾¶Ð¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Î°ÍÍê¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤«¤é¶È¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö°ú¤Ã±Û¤·ÆñÌ±¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤Ç¤âÂç¼ê¤È¤Ê¤ë¥ä¥Þ¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¼õÃíÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥ä¥Þ¥È£È£Ä ¡È°ú¤Ã±Û¤·»Ò²ñ¼Ò¤Î£³·îÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«Æñ¤·¤¤¡É¡ÊNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
ËèÇ¯3·î¤È4·î¤ÏÅ¾¶Ð¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Î°ÍÍê¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤«¤é¶È¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö°ú¤Ã±Û¤·ÆñÌ±¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤Ç¤âÂç¼ê¤È¤Ê¤ë¥ä¥Þ¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¼õÃíÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥ä¥Þ¥È£È£Ä ¡È°ú¤Ã±Û¤·»Ò²ñ¼Ò¤Î£³·îÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«Æñ¤·¤¤¡É¡ÊNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë