¥³¥¹¥È¥³¤Î1.4kg¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡Ù¤Ï¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ËÁª¤ó¤Ç¤â½Å¤¹¤®¤Ê¤¤
¥³¥¹¥È¥³¡ÊCostco¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡Ù¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂç·¿¥¿¥ë¥È¡Ä¡Ä¤½¤ÎÂç»¨ÇÄ¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥³¥¹¥È¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï°Õ³°¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ¡£¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ËÁª¤Ö¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡Ã1,698±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥³¥¹¥È¥³¤ÎPB¡¢¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡ÊKIRKLAND Signature¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡Ù¤Ï1,698±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Ä¾·Â¤Ï30cm¼å¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó1.4kg¡Ä¡Ä¥³¥¹¥È¥³Åª¤Ë¤Ï ¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥µ¥¤¥º¡É ¤Ç¤¹¤Í¡£100g¤¢¤¿¤êÌó120±ß¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê14¿©Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤â¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤¤¤Ö¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£Ä¾·Â27cm¤Û¤É¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ±û¤Ë±ð¡¹¥Ê¥Ñ¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥Ã¥È¤¤¤Á¤´¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¡Ä¡ÄÇ®ÎÌ¹â¤½¡Á¡£
¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ð¥Ð¥í¥¢´¶¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤¤¤Á¤´²Ì½Á¤Î¥¿¥ë¥È
¤µ¤Æ¡¢¤ªÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡È¥Ð¥Ð¥í¥¢¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¡¼¥àÁØ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¸ú¤¤¤¿¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»ÀÌ£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê·Ú¤ä¤«¥¿¥ë¥È¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤â¥Ú¥í¥Ã¤È¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Á´Éô¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢É½ÁØ¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Ð¥Ð¥í¥¢¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆóÁØ¹½À®¡£¥³¥¯¼å¤á¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯¡¹Äù¤Þ¤Ã¤¿¿©´¶¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ä¿å¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃ¸¤á¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¯¥ê¡¼¥àÁØ¤Î¼çÄ¥¤¬¤µ¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¯¡¢¿©´¶Åª¤Ë¤ä¤ï¤é¤«·Ï¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤¤¤Á¤´²Ì½Á¤¬¶¯¤á¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë²Ì½Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤ß¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤Ê¡£¤ï¤ê¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ç¤¹¤è¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÉ÷Ì£ÎÉ¤¤¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä·Ï¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤¤¤Á¤´¡£¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡Ù¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë½Å¤µ¤Î¤Ê¤¤¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥É¤µ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤«¤È¡£°ìÊý¡¢Ì£¤ï¤¤Åª¤Ë¤Ï²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ê¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ´¶ÁÛ¤¬Â¿¤½¤¦¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡õ¥³¥¹¥Ñ°Ê³°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Û¤É¤Û¤É¤Î´üÂÔ´¶¤Ç¤É¤¦¤¾¡£¾¦ÉÊ¾ðÊóÉÊÈÖ¡Ã93285ÆâÍÆÎÌ¡Ã1410g¥«¥í¥ê¡¼¡ÃÉÔÌÀÀ½Â¤¼Ô¡Ã¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÝÂ¸ÊýË¡¡ÃÍ×ÎäÂ¢4¡î°Ê²¼¸¶ºàÎÁ¡Ã¤¤¤Á¤´¡¢ÆýÅù¤ò¼çÍ×¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ë¥ó¥°¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢º½Åü¡¢¥Ð¥Ð¥í¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ê¥Ñ¡¼¥¸¥å¡¢Ã¦»éÊ´Æý¡¢¿©±ö¡¢¥È¥ì¥Ï¥í¡¼¥¹¡¢¸ÒÎÁ¡Ê²Ã¹©¥Ç¥ó¥×¥ó¡¢¥Ú¥¯¥Á¥ó¡Ë¡¢Æý²½ºÞ¡¢pHÄ´À°ºÞ¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡Ê¥½¥ë¥Ó¥ó»ÀK¡Ë¡¢¹áÎÁ¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¡Ê°¡Î²»À±ö¡Ë¡¢¡Ê¸¶ºàÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¥¼¥é¥Á¥ó¡¢ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£