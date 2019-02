アニメ『「えいがのおそ松さん」劇場公開記念 オリジナル短編劇場』が3月1日12:00からdTVで配信される。同作は、アニメーション映画『えいがのおそ松さん』が3月15日から公開されることを記念するもの。『えいがのおそ松さん』が公開される前日の6つ子の日常を描いたサイドストーリーとなり、全7話で構成される。3月7日には都内某所で『えいがのおそ松さん』『「えいがのおそ松さん」劇場公開記念 オリジナル短編劇場』の先行試写会を実施。応募受付は2月25日12:00までとなる。詳細はdTVの特設サイトで確認しよう。さらに明日2月22日から、イヤミ役の鈴村健一とトド松役の入野自由が『えいがのおそ松さん』を宣伝するためにフランスに行く特別番組『「えいがのおそ松さん」劇場公開記念特番 鈴村健一&入野自由のおフランスに行くザンス!』を、dTVオリジナルショート映像を加えて先行配信。同番組は、3月13日にリリースされる『「えいがのおそ松さん」劇場公開記念 鈴村健一&入野自由のおフランスに行くザンス』のBlu-rayとDVDに収録される。またdTV契約者を対象にしたアニメイトとのコラボキャンペーンが行なわれるほか、明日2月22日から舞台『おそ松さん on STAGE 〜SIX MEN'S SHOW TIME 2〜』や『KING OF PRISM -Over the Sunshine!-』に出演したキャストがトーク、ライブ、コラボ企画を展開したイベント『STAGE FES 2018』の模様が先行配信される。