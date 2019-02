『HiGH&LOW』シリーズと漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画『HiGH&LOW THE WORST』が、10月4日に全国公開される。EXILE TRIBEのメンバーをはじめとするキャストが集結し、映画やドラマ、音楽、漫画など様々なメディアミックスを展開するエンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』シリーズ。漫画『クローズ』『WORST』は高橋ヒロシによる作品だ。『HiGH&LOW THE WORST』は、企画プロデュースをEXILE HIRO、監督とアクション監督を『HiGH&LOW』シリーズの久保茂昭の大内貴仁が務める。脚本は高橋ヒロシが『HiGH&LOW』シリーズのチームと共に作成。物語の舞台は『クローズ』『WORST』に登場する戸亜留市と『HiGH&LOW』のSWORD地区が交差した世界。作中には『HiGH&LOW』シリーズの鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』の鳳仙学園が登場する。両校が戦いを繰り広げる様を描く。鬼邪高校のキャストには定時制の番長・村山役の山田裕貴をはじめ、鈴木貴之、一ノ瀬ワタル、清原翔、全日制で力を持つ轟役の前田公輝、龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、鈴木昂秀(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)らが名を連ねている。加えて、全日制の覇権を狙う転入生・花岡楓士雄役の川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)をはじめ、吉野北人、神尾楓珠、佐藤流司らが全日制の生徒たちを演じる。今回の発表にあわせて、高橋ヒロシが描き下ろした新世代の鳳仙学園のビジュアルと、鬼邪高校のキャストたちを捉えたビジュアルが公開。■EXILE HIROのコメント・コラボレーションの実現について昔から『クローズ』や『WORST』など盒鏡萓犬虜酩覆寮こΥ僂大好きだったので、今回HiGH&LOWとのコラボレーションを実現できた事がとても嬉しいですし、新しいコラボレーションの在り方をエンタテインメントとして発信できたように思います!盒鏡萓犬砲眥樟棔脚本作業にご協力いただき、双方のファンの皆さんが楽しめる世界観を創る事ができたので、このコラボレーションが生み出す化学反応に、是非ご期待ください。・新キャラクターとキャストについてHiGH&LOWでも人気のある鬼邪高校ですが、村山ら今まで出てきたキャラクターに加えて、この映画を盛り上げる新しいキャラクターが多く登場します。THE RAMPAGEの(川村)壱馬や(吉野)北人は、HiGH&LOWでは初めての登場になり、新しい風を吹き込んでくれましたし、まだ明かされていない鳳仙学園のキャラクターや、今後も解禁される新キャラクター達がいますので楽しみにしていてください。・鬼邪高校についてHiGH&LOWのSWORD地区の各チームの中でも、鬼邪高校は村山を筆頭に、シリーズを通じて仲間との絆を強くし成長してきたチームですが、新たなキャラクターの登場で新世代に突入します。対する鳳仙学園は「クローズ」「WORST」でもおなじみの最強のスキンヘッド軍団ですが、まずはこの2つのチームがどんな想いを持って闘い、その先にどんな展開が生まれるのか、純粋に楽しんでいただければと思います。■高橋ヒロシのコメントわたくし 鳳仙学園 学園長の盒兇任后この度 鬼邪高校のHIRO校長から決闘状が届きました。上等でございます。早速全生徒を校庭に集め、『いいか〜〜おめ〜ら!この鳳仙に喧嘩売ったらどうなるか!きっちり教えたれぃ!鬼邪高踏み潰したれ〜〜!』と号令をかけました。いざ、決戦です!楽しみだろ(笑)