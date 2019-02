作品賞、主演男優賞など5部門にノミネートされている映画『ボヘミアン・ラプソディ』。映画は世界中で大ヒットし、フレディ・マーキュリー役を演じたラミ・マレックの知名度も人気も急上昇している。そんな中、クイーンの人気も改めてヒートアップ! アカデミー賞授賞式にも出演することが明らかになった。

アカデミー賞のTwitterは今週始め「Is this the real life? Is this just fantasy?」とクイーンの楽曲「ボヘミアン・ラプソディ」の歌詞をツイート。「クイーンとアダム・ランバートを今年の授賞式に歓迎します!」と発表している。

授賞式にはクイーンのオリジナルメンバーでギターのブライアン・メイとドラムスのロジャー・テイラーが出演、ボーカルはオーディション番組「アメリカン・アイドル」出身のアダム・ランバートが務める。ランバートはこれまでも「クイーン+アダム・ランバート」というコラボ名でメイとテイラーと共演している。

どのナンバーを披露するのかは明らかにされていない。当日のお楽しみになる可能性が濃厚! どんなステージを見せてくれるのか、要注目!

text: Yoko Nagasaka