2019年メイクアップアーティスト&ヘアスタイリスト組合賞が発表され、クリスチャン・ベイルがディック・チェイニー元副大統領を演じた映画『バイス』が最多となる2部門で受賞を果たした。

ほかには、『アリー/スター誕生』『クレイジー・リッチ!』などにも賞が贈られ、テレビ部門では「マーベラス・ミセス・メイゼル」が2部門で賞を獲得している。

授賞式では、『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー?(原題)/ Can You Ever Forgive Me?』で今年のアカデミー賞主演女優賞にノミネートされているメリッサ・マッカーシーに特別賞にあたるディスティングイッシュド・アーティザン賞が贈られた。2019年メイクアップアーティスト&ヘアスタイリスト組合賞の主な受賞結果は以下の通り。(澤田理沙)

映画

■コンテンポラリー映画 ヘアスタイリング賞

『クレイジー・リッチ!』

■コンテンポラリー映画 メイクアップ賞

『アリー/スター誕生』

■時代映画/キャラクター ヘアスタイリング賞

『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』

■時代映画/キャラクター メイクアップ賞

『バイス』

■特殊メイクアップ賞

『バイス』

テレビ番組

■コンテンポラリー番組 ヘアスタイリング賞

「アメリカン・ダンシングスター」

■コンテンポラリー番組 メイクアップ賞

「アメリカン・ホラー・ストーリー:アポカリプス(原題)/ American Horror Story: Apocalypse」

■時代番組/キャラクター ヘアスタイリング賞

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

■時代番組/キャラクター メイクアップ賞

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

■特殊メイクアップ賞

「ウエストワールド」