3月22日(金)公開の映画『バンブルビー』より、特別映像が解禁となった。

解禁となったのは、物語のすべての始まりとなるバンブルビーと少女チャーリーの関係性に、トラヴィス・ナイト監督が徹底的にこだわりぬいたことが窺える特別映像。

本作が実写監督デビューとなったトラヴィス・ナイトは、バンブルビーについて「トランスフォーマー(シリーズ)の中でも人間との絆が深い。その理由を描くことができた。見どころはビーが話し方を見つける過程だ」と話す。

物語は、ボロボロに傷つき地球の片隅で身を潜めていたビーを、父親を亡くした哀しみで心に傷を抱えた18歳の少女が発見したことで大きく展開する。

自身の幼少期には日本で生活していた時期もあり、トランスフォーマーのフィギュアでも遊んでいたというトラヴィス監督は、「我々が中心的要素としていたのは、他者との関係性ということ。この作品にもアクションシーンを入れるということ自体は当初から間違いなかったが、チャーリーとバンブルビーの関係性という大切な要素と関わっていることが重要だった。本作品製作は、僕の人生の中で最も貴重な経験の1つとなったよ」と振り返っている。

トランスフォーマー同士の激しい戦いやアクション満載の本作だが、チャーリーとバンブルビーの深くあたたかい絆にも要注目だ。

映画『バンブルビー』は3月22日(金)より全国公開

